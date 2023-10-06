https://ria.ru/20231006/mediki-1901001033.html

Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане

Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане - РИА Новости, 06.10.2023

Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане

Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане и окажут помощь в создании радиологических информационных центров в республике, сообщает... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:52

2023-10-06T16:52

2023-10-06T16:52

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

узбекистан

россия

казань

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ТАШКЕНТ, 6 окт - РИА Новости. Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане и окажут помощь в создании радиологических информационных центров в республике, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства здравоохранения. По данным пресс-службы, минздравы Узбекистана и Татарстана подписали меморандум о сотрудничестве в рамках третьего форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией в Казани. "Документ предусматривает проведение месячника здоровья с участием специалистов Татарстана во всех регионах Узбекистана", - говорится в сообщении в телеграм-канале минздрав. В рамках мероприятия российские специалисты в онкологии, гинекологии, детской хирургии, взрослой и детской нейрохирургии окажут помощь узбекистанским коллегам в обследовании и диагностики населения республики. Меморандум также предусматривает участие медиков из Татарстана в реализации программы создания радиологических информационных центров в Узбекистане с участием ведущих клиник России, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230901/chernyshenko-1893730823.html

республика татарстан (татарстан)

узбекистан

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика татарстан (татарстан), узбекистан, россия, казань