https://ria.ru/20231006/mediki-1901001033.html
Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане
Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане - РИА Новости, 06.10.2023
Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане
Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане и окажут помощь в создании радиологических информационных центров в республике, сообщает... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:52
2023-10-06T16:52
2023-10-06T16:52
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
узбекистан
россия
казань
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ТАШКЕНТ, 6 окт - РИА Новости. Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане и окажут помощь в создании радиологических информационных центров в республике, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства здравоохранения. По данным пресс-службы, минздравы Узбекистана и Татарстана подписали меморандум о сотрудничестве в рамках третьего форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией в Казани. "Документ предусматривает проведение месячника здоровья с участием специалистов Татарстана во всех регионах Узбекистана", - говорится в сообщении в телеграм-канале минздрав. В рамках мероприятия российские специалисты в онкологии, гинекологии, детской хирургии, взрослой и детской нейрохирургии окажут помощь узбекистанским коллегам в обследовании и диагностики населения республики. Меморандум также предусматривает участие медиков из Татарстана в реализации программы создания радиологических информационных центров в Узбекистане с участием ведущих клиник России, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230901/chernyshenko-1893730823.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
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республика татарстан (татарстан), узбекистан, россия, казань
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Узбекистан, Россия, Казань
ТАШКЕНТ, 6 окт - РИА Новости. Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане и окажут помощь в создании радиологических информационных центров в республике, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства здравоохранения.
По данным пресс-службы, минздравы Узбекистана и Татарстана подписали меморандум о сотрудничестве в рамках третьего форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией
в Казани
.
"Документ предусматривает проведение месячника здоровья с участием специалистов Татарстана во всех регионах Узбекистана", - говорится в сообщении в телеграм-канале минздрав.
В рамках мероприятия российские специалисты в онкологии, гинекологии, детской хирургии, взрослой и детской нейрохирургии окажут помощь узбекистанским коллегам в обследовании и диагностики населения республики.
Меморандум также предусматривает участие медиков из Татарстана в реализации программы создания радиологических информационных центров в Узбекистане с участием ведущих клиник России, добавили в пресс-службе.
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