Рейтинг@Mail.ru
Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
16:52 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/mediki-1901001033.html
Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане
Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане - РИА Новости, 06.10.2023
Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане
Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане и окажут помощь в создании радиологических информационных центров в республике, сообщает... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:52
2023-10-06T16:52
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
узбекистан
россия
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876980536_0:49:3464:1998_1920x0_80_0_0_bcc66510387760b9fca0e7716364688d.jpg
ТАШКЕНТ, 6 окт - РИА Новости. Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане и окажут помощь в создании радиологических информационных центров в республике, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства здравоохранения. По данным пресс-службы, минздравы Узбекистана и Татарстана подписали меморандум о сотрудничестве в рамках третьего форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией в Казани. "Документ предусматривает проведение месячника здоровья с участием специалистов Татарстана во всех регионах Узбекистана", - говорится в сообщении в телеграм-канале минздрав. В рамках мероприятия российские специалисты в онкологии, гинекологии, детской хирургии, взрослой и детской нейрохирургии окажут помощь узбекистанским коллегам в обследовании и диагностики населения республики. Меморандум также предусматривает участие медиков из Татарстана в реализации программы создания радиологических информационных центров в Узбекистане с участием ведущих клиник России, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230901/chernyshenko-1893730823.html
республика татарстан (татарстан)
узбекистан
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876980536_426:0:3155:2047_1920x0_80_0_0_fa7c182480dc602a6ddf4a343f6acff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан), узбекистан, россия, казань
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Узбекистан, Россия, Казань

Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане

© iStock.com / HalfpointДевочка на приеме у врача
Девочка на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© iStock.com / Halfpoint
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 6 окт - РИА Новости. Медики из Татарстана проведут месячник здоровья в Узбекистане и окажут помощь в создании радиологических информационных центров в республике, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства здравоохранения.
По данным пресс-службы, минздравы Узбекистана и Татарстана подписали меморандум о сотрудничестве в рамках третьего форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией в Казани.
"Документ предусматривает проведение месячника здоровья с участием специалистов Татарстана во всех регионах Узбекистана", - говорится в сообщении в телеграм-канале минздрав.
В рамках мероприятия российские специалисты в онкологии, гинекологии, детской хирургии, взрослой и детской нейрохирургии окажут помощь узбекистанским коллегам в обследовании и диагностики населения республики.
Меморандум также предусматривает участие медиков из Татарстана в реализации программы создания радиологических информационных центров в Узбекистане с участием ведущих клиник России, добавили в пресс-службе.
Международный фестиваль студенческого спорта. Церемония открытия - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Чернышенко: Татарстан сохраняет лидерство в ПФО по многим показателям
1 сентября, 17:38
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)УзбекистанРоссияКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала