https://ria.ru/20231006/mediki-1900943740.html

На выплаты сельским медикам в Ярославской области выделят 34 млн руб

На выплаты сельским медикам в Ярославской области выделят 34 млн руб - РИА Новости, 06.10.2023

На выплаты сельским медикам в Ярославской области выделят 34 млн руб

Правительство Ярославской области направит 34 миллиона рублей на предоставление именных целевых выплат на улучшение жилищных условий медикам, впервые пришедшим... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:13

2023-10-06T14:13

2023-10-06T14:13

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868110428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4070b0af4417a49f7800f8e417ab2a1a.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Правительство Ярославской области направит 34 миллиона рублей на предоставление именных целевых выплат на улучшение жилищных условий медикам, впервые пришедшим работать на селе, сообщает пресс-служба областного правительства. По данным пресс-службы, дополнительно направить 34 миллиона рублей на предоставление именных целевых социальных выплат медикам позволят осенние поправки в региональный бюджет 2023 года, инициированные губернатором Михаилом Евраевым. Эта мера поддержки введена для привлечения врачей в больницы и поликлиники в муниципальных районах по инициативе главы региона в прошлом году. Министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский подчеркнул, что для региона важен каждый врач, фельдшер и младший медицинский сотрудник, выбравший для работы лечебное учреждение в сельской местности. "Это новые руки, новые силы, благодаря чему медицинская помощь становится более доступной для жителей деревень, большая часть населения которых – пожилые и маломобильные люди. В реализации программы наблюдается прогресс. Если в 2022 году в шесть районов пришли восемь медиков, то в нынешнем их уже 74 в 18 муниципальных образованиях", - цитирует Луганского пресс-служба областного правительства. Благодаря проделанной региональным минздравом работе в этом направлении штат центральных районных больниц пополнили врачи таких востребованных профилей, как хирург, стоматолог, акушер-гинеколог, офтальмолог, онколог, кардиолог, невролог, рентгенолог, участковые терапевты и педиатры, а также фельдшеры.

https://ria.ru/20231003/bolnitsy-1900244854.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, михаил евраев