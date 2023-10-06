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На выплаты сельским медикам в Ярославской области выделят 34 млн руб - РИА Новости, 06.10.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
14:13 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/mediki-1900943740.html
На выплаты сельским медикам в Ярославской области выделят 34 млн руб
На выплаты сельским медикам в Ярославской области выделят 34 млн руб - РИА Новости, 06.10.2023
На выплаты сельским медикам в Ярославской области выделят 34 млн руб
Правительство Ярославской области направит 34 миллиона рублей на предоставление именных целевых выплат на улучшение жилищных условий медикам, впервые пришедшим... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:13
2023-10-06T14:13
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Правительство Ярославской области направит 34 миллиона рублей на предоставление именных целевых выплат на улучшение жилищных условий медикам, впервые пришедшим работать на селе, сообщает пресс-служба областного правительства. По данным пресс-службы, дополнительно направить 34 миллиона рублей на предоставление именных целевых социальных выплат медикам позволят осенние поправки в региональный бюджет 2023 года, инициированные губернатором Михаилом Евраевым. Эта мера поддержки введена для привлечения врачей в больницы и поликлиники в муниципальных районах по инициативе главы региона в прошлом году. Министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский подчеркнул, что для региона важен каждый врач, фельдшер и младший медицинский сотрудник, выбравший для работы лечебное учреждение в сельской местности. "Это новые руки, новые силы, благодаря чему медицинская помощь становится более доступной для жителей деревень, большая часть населения которых – пожилые и маломобильные люди. В реализации программы наблюдается прогресс. Если в 2022 году в шесть районов пришли восемь медиков, то в нынешнем их уже 74 в 18 муниципальных образованиях", - цитирует Луганского пресс-служба областного правительства. Благодаря проделанной региональным минздравом работе в этом направлении штат центральных районных больниц пополнили врачи таких востребованных профилей, как хирург, стоматолог, акушер-гинеколог, офтальмолог, онколог, кардиолог, невролог, рентгенолог, участковые терапевты и педиатры, а также фельдшеры.
https://ria.ru/20231003/bolnitsy-1900244854.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
На выплаты сельским медикам в Ярославской области выделят 34 млн руб

На выплаты сельским медикам в Ярославской области выделят 34 млн руб

© iStock.com / nantonovВид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© iStock.com / nantonov
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Правительство Ярославской области направит 34 миллиона рублей на предоставление именных целевых выплат на улучшение жилищных условий медикам, впервые пришедшим работать на селе, сообщает пресс-служба областного правительства.
По данным пресс-службы, дополнительно направить 34 миллиона рублей на предоставление именных целевых социальных выплат медикам позволят осенние поправки в региональный бюджет 2023 года, инициированные губернатором Михаилом Евраевым. Эта мера поддержки введена для привлечения врачей в больницы и поликлиники в муниципальных районах по инициативе главы региона в прошлом году.
Министр здравоохранения Ярославской области Сергей Луганский подчеркнул, что для региона важен каждый врач, фельдшер и младший медицинский сотрудник, выбравший для работы лечебное учреждение в сельской местности.
"Это новые руки, новые силы, благодаря чему медицинская помощь становится более доступной для жителей деревень, большая часть населения которых – пожилые и маломобильные люди. В реализации программы наблюдается прогресс. Если в 2022 году в шесть районов пришли восемь медиков, то в нынешнем их уже 74 в 18 муниципальных образованиях", - цитирует Луганского пресс-служба областного правительства.
Благодаря проделанной региональным минздравом работе в этом направлении штат центральных районных больниц пополнили врачи таких востребованных профилей, как хирург, стоматолог, акушер-гинеколог, офтальмолог, онколог, кардиолог, невролог, рентгенолог, участковые терапевты и педиатры, а также фельдшеры.
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Ярославские больницы оснастят на дополнительные бюджетные средства
3 октября, 18:19
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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