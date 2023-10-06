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Экс-генпрокурора Украины объявили в розыск в России - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/makhnitskiy-1900908240.html
Экс-генпрокурора Украины объявили в розыск в России
Экс-генпрокурора Украины объявили в розыск в России - РИА Новости, 06.10.2023
Экс-генпрокурора Украины объявили в розыск в России
Бывший генпрокурор Украины Олег Махницкий, которому СК РФ вменил массовую гибель людей в Донбассе в 2014 году, объявлен в розыск, свидетельствуют данные из базы РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:21
2023-10-06T12:21
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
олег махницкий
генеральная прокуратура украины
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Олег Махницкий, которому СК РФ вменил массовую гибель людей в Донбассе в 2014 году, объявлен в розыск, свидетельствуют данные из базы розыска МВД РФ. В пятницу СК РФ сообщил, что заочно обвинил в зверствах на Донбассе, в результате которых в 2014 году погибли и были ранены 1,2 тысячи человек, бывших секретаря СНБО Андрея Парубия, генпрокурора Украины Олега Махницкого и председателя пограничной службы Украины Николая Литвина. По версии следствия, они были членами Совета национальной безопасности и обороны Украины и не позднее 14 апреля 2014 года проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. "Олег Махницкий... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте МВД. Сведений о розыске Литвина и Парубия пока нет.
https://ria.ru/20231004/gruziya-1900370952.html
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безопасность, украина, олег махницкий, генеральная прокуратура украины, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Олег Махницкий, Генеральная прокуратура Украины, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-генпрокурора Украины объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск экс-генпрокурора Украины Махницкого

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкБывший генеральный прокурор Украины Олег Махницкий
Бывший генеральный прокурор Украины Олег Махницкий - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в медиабанк
Бывший генеральный прокурор Украины Олег Махницкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Олег Махницкий, которому СК РФ вменил массовую гибель людей в Донбассе в 2014 году, объявлен в розыск, свидетельствуют данные из базы розыска МВД РФ.
В пятницу СК РФ сообщил, что заочно обвинил в зверствах на Донбассе, в результате которых в 2014 году погибли и были ранены 1,2 тысячи человек, бывших секретаря СНБО Андрея Парубия, генпрокурора Украины Олега Махницкого и председателя пограничной службы Украины Николая Литвина. По версии следствия, они были членами Совета национальной безопасности и обороны Украины и не позднее 14 апреля 2014 года проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.
"Олег Махницкий... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте МВД. Сведений о розыске Литвина и Парубия пока нет.
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Главаря воюющего за ВСУ "грузинского легиона" объявили в розыск в России
4 октября, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаОлег МахницкийГенеральная прокуратура УкраиныРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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