https://ria.ru/20231006/makhnitskiy-1900908240.html

Экс-генпрокурора Украины объявили в розыск в России

Экс-генпрокурора Украины объявили в розыск в России - РИА Новости, 06.10.2023

Экс-генпрокурора Украины объявили в розыск в России

Бывший генпрокурор Украины Олег Махницкий, которому СК РФ вменил массовую гибель людей в Донбассе в 2014 году, объявлен в розыск, свидетельствуют данные из базы РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:21

2023-10-06T12:21

2023-10-06T12:21

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

олег махницкий

генеральная прокуратура украины

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Олег Махницкий, которому СК РФ вменил массовую гибель людей в Донбассе в 2014 году, объявлен в розыск, свидетельствуют данные из базы розыска МВД РФ. В пятницу СК РФ сообщил, что заочно обвинил в зверствах на Донбассе, в результате которых в 2014 году погибли и были ранены 1,2 тысячи человек, бывших секретаря СНБО Андрея Парубия, генпрокурора Украины Олега Махницкого и председателя пограничной службы Украины Николая Литвина. По версии следствия, они были членами Совета национальной безопасности и обороны Украины и не позднее 14 апреля 2014 года проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. "Олег Махницкий... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте МВД. Сведений о розыске Литвина и Парубия пока нет.

https://ria.ru/20231004/gruziya-1900370952.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, олег махницкий, генеральная прокуратура украины, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр