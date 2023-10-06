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Лукашенко заявил, что не будет затевать с Западом игры на поле демократии - РИА Новости, 06.10.2023
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15:56 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/lukashenko-1900980999.html
Лукашенко заявил, что не будет затевать с Западом игры на поле демократии
Лукашенко заявил, что не будет затевать с Западом игры на поле демократии - РИА Новости, 06.10.2023
Лукашенко заявил, что не будет затевать с Западом игры на поле демократии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после президентских выборов в 2020 году и последовавших протестов оппозиции Западу верить не будет и не... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:56
2023-10-06T15:56
в мире
белоруссия
александр лукашенко
сша
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после президентских выборов в 2020 году и последовавших протестов оппозиции Западу верить не будет и не станет затевать с ним игры на поле демократии. "Теперь мы с ними игры на поле демократии затевать не будем. Мы будем исключительно исходить из своих позиций", - приводит слова Лукашенко в пятницу госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. Белорусский президент заявил, что власти республики "увидели, что это за "демократы". "В Америке чем выборы закончились? Бедного этого Трампа гоняют как собаку по Америке с одного суда в другой, готовы посадить на 400 лет. Вот вам демократия", - констатировал Лукашенко. Он подчеркнул, что власти Белоруссии не дадут западным странам раскачать обстановку в стране в период предстоящих электоральных кампаний. "Мы этого не позволим. Это наша страна. Те, кто раскачивают, знают, к чему это приведет", - предупредил Лукашенко. Белорусский лидер заверил, что ситуация, которая сложилась в стране после президентских выборов 2020 года, не повторится. "Это невозможно. Мы уже никому верить не будем. Почему в 2020 году это произошло? Я думаю: ну фонды эти, демократия, Запад, опять под санкции попадем. Ну ладно, сделаем демократично (в период выборов в 2020 года - ред.). И что, нам "спасибо" сказали? Нам "спасибо" не сказали, а потом вместе с россиянами в одну лодку: "соагрессоры". Потому что это давно было определено", - рассказал президент. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20231003/voyna-1900178570.html
https://ria.ru/20231003/lukashenko-1900091163.html
https://ria.ru/20230924/situatsiya-1898378941.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, сша
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, США
Лукашенко заявил, что не будет затевать с Западом игры на поле демократии

Лукашенко заявил, что не верит Западу и не будет затевать с ним игры

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после президентских выборов в 2020 году и последовавших протестов оппозиции Западу верить не будет и не станет затевать с ним игры на поле демократии.
"Теперь мы с ними игры на поле демократии затевать не будем. Мы будем исключительно исходить из своих позиций", - приводит слова Лукашенко в пятницу госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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3 октября, 14:41
Белорусский президент заявил, что власти республики "увидели, что это за "демократы". "В Америке чем выборы закончились? Бедного этого Трампа гоняют как собаку по Америке с одного суда в другой, готовы посадить на 400 лет. Вот вам демократия", - констатировал Лукашенко.
Он подчеркнул, что власти Белоруссии не дадут западным странам раскачать обстановку в стране в период предстоящих электоральных кампаний. "Мы этого не позволим. Это наша страна. Те, кто раскачивают, знают, к чему это приведет", - предупредил Лукашенко.
Белорусский лидер заверил, что ситуация, которая сложилась в стране после президентских выборов 2020 года, не повторится. "Это невозможно. Мы уже никому верить не будем. Почему в 2020 году это произошло? Я думаю: ну фонды эти, демократия, Запад, опять под санкции попадем. Ну ладно, сделаем демократично (в период выборов в 2020 года - ред.). И что, нам "спасибо" сказали? Нам "спасибо" не сказали, а потом вместе с россиянами в одну лодку: "соагрессоры". Потому что это давно было определено", - рассказал президент.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
ЕС ведет несамостоятельную политику конфронтации, заявил Лукашенко
3 октября, 07:42
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
В мире назрела "революционная ситуация", заявил глава МИД Белоруссии
24 сентября, 21:14
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоСША
 
 
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