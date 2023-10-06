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Артамонов: Липецкая область – в числе лидеров по аграрному экспорту - РИА Новости, 06.10.2023
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Липецкая область
 
13:47 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/lider-1900936548.html
Артамонов: Липецкая область – в числе лидеров по аграрному экспорту
Артамонов: Липецкая область – в числе лидеров по аграрному экспорту - РИА Новости, 06.10.2023
Артамонов: Липецкая область – в числе лидеров по аграрному экспорту
В ходе Всероссийской аграрной выставки "Золотая осень – 2023" Липецкая область признана одним из лидеров развития сельскохозяйственного экспорта и экспортного... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:47
2023-10-06T13:47
липецкая область
липецкая область
азия
китай
игорь артамонов
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 6 окт — РИА Новости. В ходе Всероссийской аграрной выставки "Золотая осень – 2023" Липецкая область признана одним из лидеров развития сельскохозяйственного экспорта и экспортного потенциала, свою продукцию регион отправляет в 84 страны мира, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что экспорт сельскохозяйственной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья занимает в регионе второе место после экспорта черных металлов. В 2022 году липецкие аграрии поставили зарубежным партнерам продукции на сумму около 729 миллионов долларов; в этом году они планируют увеличить сумму до 894 миллионов долларов. За девять месяцев 2023 года экспорт продукции АПК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в два раза в долларовом эквиваленте, а в тоннах - на 45%. Одним из ключевых импортеров стал Китай, в целом объем экспорта в страны Азии вырос более чем в два раза. По словам Артамонова, наиболее успешно в регионе развивается производство растительных масел, переработанного картофеля, фруктов и овощей, дрожжей, табака и мясной продукции для детского питания. За прошедший год индекс производства составил 114%, а объем вложенных инвестиций за последние четыре года превысил 120 миллиардов рублей. "Липецкая область – традиционно аграрный регион, где используются все самые последние сельскохозяйственные разработки, которые способствуют развитию экспортного потенциала Липецкой области. Ну и, конечно, реализация региональных проектов, разработанных в регионе, как, например, стандарт по сопровождению инвесторов", - отметил Артамонов. Губернатор также добавил, что на сегодняшний день главная цель региональной власти в сфере АПК – создание агротехнологического хаба, который обеспечит производство, хранение, переработку, логистику, обеспечение продуктами смежных отраслей. Это позволит объединить площадки ОЭЗ "Липецк" в Грязинском и Елецком районах области и расширить мощности по производству продукции АПК почти в 1,2 раза.
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липецкая область, азия, китай, игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Липецкая область, Азия, Китай, Игорь Артамонов, "Липецк"

Артамонов: Липецкая область – в числе лидеров по аграрному экспорту

© пресс-служба правительства Липецкой областиВ ходе Всероссийской аграрной выставки "Золотая осень – 2023" Липецкая область признана одним из лидеров развития сельскохозяйственного экспорта и экспортного потенциала
В ходе Всероссийской аграрной выставки Золотая осень – 2023 Липецкая область признана одним из лидеров развития сельскохозяйственного экспорта и экспортного потенциала
© пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 6 окт — РИА Новости. В ходе Всероссийской аграрной выставки "Золотая осень – 2023" Липецкая область признана одним из лидеров развития сельскохозяйственного экспорта и экспортного потенциала, свою продукцию регион отправляет в 84 страны мира, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что экспорт сельскохозяйственной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья занимает в регионе второе место после экспорта черных металлов. В 2022 году липецкие аграрии поставили зарубежным партнерам продукции на сумму около 729 миллионов долларов; в этом году они планируют увеличить сумму до 894 миллионов долларов.
За девять месяцев 2023 года экспорт продукции АПК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в два раза в долларовом эквиваленте, а в тоннах - на 45%. Одним из ключевых импортеров стал Китай, в целом объем экспорта в страны Азии вырос более чем в два раза.
По словам Артамонова, наиболее успешно в регионе развивается производство растительных масел, переработанного картофеля, фруктов и овощей, дрожжей, табака и мясной продукции для детского питания. За прошедший год индекс производства составил 114%, а объем вложенных инвестиций за последние четыре года превысил 120 миллиардов рублей.
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"Липецкая область – традиционно аграрный регион, где используются все самые последние сельскохозяйственные разработки, которые способствуют развитию экспортного потенциала Липецкой области. Ну и, конечно, реализация региональных проектов, разработанных в регионе, как, например, стандарт по сопровождению инвесторов", - отметил Артамонов.
Губернатор также добавил, что на сегодняшний день главная цель региональной власти в сфере АПК – создание агротехнологического хаба, который обеспечит производство, хранение, переработку, логистику, обеспечение продуктами смежных отраслей. Это позволит объединить площадки ОЭЗ "Липецк" в Грязинском и Елецком районах области и расширить мощности по производству продукции АПК почти в 1,2 раза.
 
Липецкая областьЛипецкая областьАзияКитайИгорь Артамонов"Липецк"
 
 
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