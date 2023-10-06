https://ria.ru/20231006/kstovo-1900852929.html
В Нижегородской области ребенок утонул в бассейне на уроке плавания
В Нижегородской области ребенок утонул в бассейне на уроке плавания - РИА Новости, 06.10.2023
В Нижегородской области ребенок утонул в бассейне на уроке плавания
Пятилетний мальчик утонул в бассейне в нижегородском Кстово на занятиях по обучению плаванию, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:54
2023-10-06T08:54
2023-10-06T09:03
происшествия
кстово
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Пятилетний мальчик утонул в бассейне в нижегородском Кстово на занятиях по обучению плаванию, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. По данным следствия, 5 октября во время обучения плаванию в бассейне в городе Кстово пятилетний мальчик, оставшись вне поля зрения тренера, ушел под воду. Ребенка достали из воды и оказали первую медицинскую помощь, прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи СК проводят осмотр места происшествия, изымают документы, подтверждающие осуществление деятельности по обучению детей плаванию, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230917/khlor-1896808726.html
кстово
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происшествия, кстово, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кстово, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области ребенок утонул в бассейне на уроке плавания
В нижегородском Кстово пятилетний мальчик утонул в бассейне на уроке плавания