https://ria.ru/20231006/kreditovanie-1900865765.html

Мишустин поручил продлить льготное кредитование МСП в приоритетных отраслях

Мишустин поручил продлить льготное кредитование МСП в приоритетных отраслях - РИА Новости, 06.10.2023

Мишустин поручил продлить льготное кредитование МСП в приоритетных отраслях

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить продление до 2030 года программы льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса, ведущих... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T10:06

2023-10-06T10:06

2023-10-06T10:11

экономика

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

корпорация мсп

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить продление до 2030 года программы льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных отраслях, сообщила пресс-служба кабмина. "Один из блоков поручений Михаила Мишустина посвящен совершенствованию инструментов кредитной поддержки МСП. Так, Минэкономразвития России вместе с Минфином при участии Банка России и Корпорации МСП поручено обеспечить продление до 2030 года комбинированной программы льготного инвестиционного кредитования малых и средних предприятий, ведущих деятельность в приоритетных отраслях", - сказано в сообщении. Отмечается, что на эти цели может быть предусмотрено до 100 миллиардов рублей ежегодно. Рассмотреть такую возможность и доложить о результатах в правительство необходимо к 17 ноября. Также в срок до 1 февраля должен быть проработан вопрос распространения программы льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП, которая реализуется в рамках федерального проекта "Взлет - от стартапа до IPO", на малые технологические компании.

https://ria.ru/20231006/predprinimatelstvo-1900864738.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), корпорация мсп