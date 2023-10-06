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Мишустин поручил продлить льготное кредитование МСП в приоритетных отраслях - РИА Новости, 06.10.2023
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10:06 06.10.2023 (обновлено: 10:11 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/kreditovanie-1900865765.html
Мишустин поручил продлить льготное кредитование МСП в приоритетных отраслях
Мишустин поручил продлить льготное кредитование МСП в приоритетных отраслях - РИА Новости, 06.10.2023
Мишустин поручил продлить льготное кредитование МСП в приоритетных отраслях
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить продление до 2030 года программы льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса, ведущих... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:06
2023-10-06T10:11
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
корпорация мсп
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить продление до 2030 года программы льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных отраслях, сообщила пресс-служба кабмина. "Один из блоков поручений Михаила Мишустина посвящен совершенствованию инструментов кредитной поддержки МСП. Так, Минэкономразвития России вместе с Минфином при участии Банка России и Корпорации МСП поручено обеспечить продление до 2030 года комбинированной программы льготного инвестиционного кредитования малых и средних предприятий, ведущих деятельность в приоритетных отраслях", - сказано в сообщении. Отмечается, что на эти цели может быть предусмотрено до 100 миллиардов рублей ежегодно. Рассмотреть такую возможность и доложить о результатах в правительство необходимо к 17 ноября. Также в срок до 1 февраля должен быть проработан вопрос распространения программы льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП, которая реализуется в рамках федерального проекта "Взлет - от стартапа до IPO", на малые технологические компании.
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), корпорация мсп
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Корпорация МСП
Мишустин поручил продлить льготное кредитование МСП в приоритетных отраслях

Мишустин поручил продлить льготное кредитование МСП в приоритетных отраслях

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить продление до 2030 года программы льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных отраслях, сообщила пресс-служба кабмина.
«
"Один из блоков поручений Михаила Мишустина посвящен совершенствованию инструментов кредитной поддержки МСП. Так, Минэкономразвития России вместе с Минфином при участии Банка России и Корпорации МСП поручено обеспечить продление до 2030 года комбинированной программы льготного инвестиционного кредитования малых и средних предприятий, ведущих деятельность в приоритетных отраслях", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на эти цели может быть предусмотрено до 100 миллиардов рублей ежегодно. Рассмотреть такую возможность и доложить о результатах в правительство необходимо к 17 ноября.
Также в срок до 1 февраля должен быть проработан вопрос распространения программы льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП, которая реализуется в рамках федерального проекта "Взлет - от стартапа до IPO", на малые технологические компании.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Мишустин дал поручения по поддержке малого и среднего предпринимательства
10:03
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Корпорация МСП
 
 
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