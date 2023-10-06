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Первые британские солдаты прибыли в Косово для усиления контингента НАТО - РИА Новости, 06.10.2023
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21:18 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/kosovo-1901075007.html
Первые британские солдаты прибыли в Косово для усиления контингента НАТО
Первые британские солдаты прибыли в Косово для усиления контингента НАТО - РИА Новости, 06.10.2023
Первые британские солдаты прибыли в Косово для усиления контингента НАТО
Часть солдат переданного под командование НАТО британского батальона для оказания поддержки прибыли в Косово, следует из заявления, опубликованного в пятницу на РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T21:18
2023-10-06T21:18
в мире
приштина
косово
александр вучич
сербия
джон кирби
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Часть солдат переданного под командование НАТО британского батальона для оказания поддержки прибыли в Косово, следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства. "Сегодня в Приштину прибыли первые британские солдаты из двухсот человек, призванные усилить миротворческую миссию контингента НАТО в Косово (KFOR)", - сказано в тексте. Отмечается, что развёртывание проводится по запросу Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе после жестокого нападения на косовскую полицию 24 сентября и усиления напряженности в регионе. "Солдаты первого батальона Королевского полка принцессы Уэльской присоединяются к уже расположенному в Косово британскому контингенту из 400 человек в рамках ежегодных учений", - говорится в заявлении, при этом отмечается, что миротворческие силы будут также включать сотни единиц транспортной техники. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что НАТО в свете недавнего обострения в Косово намерена нарастить присутствие сил KFOR для обеспечения безопасности на границе с Сербией. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии - "герои и мученики".
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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в мире, приштина, косово, александр вучич, сербия, джон кирби, нато
В мире, Приштина, Косово, Александр Вучич, Сербия, Джон Кирби, НАТО
Первые британские солдаты прибыли в Косово для усиления контингента НАТО

Первые британские солдаты прибыли в Приштину для усиления KFOR

© AP Photo / Dejan SimicevicПолиция и солдаты KFOR в Косово
Полиция и солдаты KFOR в Косово - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Dejan Simicevic
Полиция и солдаты KFOR в Косово. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Часть солдат переданного под командование НАТО британского батальона для оказания поддержки прибыли в Косово, следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства.
"Сегодня в Приштину прибыли первые британские солдаты из двухсот человек, призванные усилить миротворческую миссию контингента НАТО в Косово (KFOR)", - сказано в тексте.
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Отмечается, что развёртывание проводится по запросу Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе после жестокого нападения на косовскую полицию 24 сентября и усиления напряженности в регионе.
"Солдаты первого батальона Королевского полка принцессы Уэльской присоединяются к уже расположенному в Косово британскому контингенту из 400 человек в рамках ежегодных учений", - говорится в заявлении, при этом отмечается, что миротворческие силы будут также включать сотни единиц транспортной техники.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что НАТО в свете недавнего обострения в Косово намерена нарастить присутствие сил KFOR для обеспечения безопасности на границе с Сербией.
Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии - "герои и мученики".
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