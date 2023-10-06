Первые британские солдаты прибыли в Косово для усиления контингента НАТО
Первые британские солдаты прибыли в Приштину для усиления KFOR
© AP Photo / Dejan SimicevicПолиция и солдаты KFOR в Косово
© AP Photo / Dejan Simicevic
Полиция и солдаты KFOR в Косово. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Часть солдат переданного под командование НАТО британского батальона для оказания поддержки прибыли в Косово, следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства.
"Сегодня в Приштину прибыли первые британские солдаты из двухсот человек, призванные усилить миротворческую миссию контингента НАТО в Косово (KFOR)", - сказано в тексте.
Отмечается, что развёртывание проводится по запросу Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе после жестокого нападения на косовскую полицию 24 сентября и усиления напряженности в регионе.
"Солдаты первого батальона Королевского полка принцессы Уэльской присоединяются к уже расположенному в Косово британскому контингенту из 400 человек в рамках ежегодных учений", - говорится в заявлении, при этом отмечается, что миротворческие силы будут также включать сотни единиц транспортной техники.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что НАТО в свете недавнего обострения в Косово намерена нарастить присутствие сил KFOR для обеспечения безопасности на границе с Сербией.
Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии - "герои и мученики".