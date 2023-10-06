Лукашенко: США торопят контрнаступление Украины, грозя прекратить поддержку
Лукашенко заявил, что ВСУ увязли в контрнаступлении, а США их торопят
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении, а США его торопят, грозя прекратить поддержку. Его слова приводятся на официальном портале президента.
В пятницу во время общения с журналистами в ходе рабочей поездки в Брестскую область Лукашенко отметил, что сегодня США упрекают руководство Украины в медленном контрнаступлении и посылают недвусмысленные сигналы: на минувшей неделе власти США приняли временный бюджет, из которого были исключены пункты о предоставлении финансовой помощи Украине.
«
"Содержание этого сигнала заключается в том, что "ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте". Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев", - сказал Лукашенко.
Лукашенко высказал мнение о том, что "украинские вооруженные силы увязли в своем контрнаступлении, фронт, линия соприкосновения в основном стоит на месте". "Движение есть туда-сюда. За высотки воюют. Бывает, что украинцы эти высотки захватывают с утра, к вечеру их россияне выбивают. Поэтому очень сложно этот "контрнаступ" осуществлялся. Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап, обозначили 4-8 недель", - отметил Лукашенко.
Президент подчеркнул, что американцы подталкивают и торопят украинцев, потому что этот конфликт не добавляет авторитета властям США. "Здесь нужна какая-то победа. Американцам надо что-то положить на стол, чтобы выиграть. Поэтому торопят. Ищут новые варианты, вплоть до прекращения поддержки Владимира Зеленского", - добавил глава белорусского государства.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.