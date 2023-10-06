https://ria.ru/20231006/konsultatsii-1900875955.html

Глава ЮНКТАД и замгенсека ООН прибудут в Москву 9 октября

Глава ЮНКТАД и замгенсека ООН прибудут в Москву 9 октября - РИА Новости, 06.10.2023

Глава ЮНКТАД и замгенсека ООН прибудут в Москву 9 октября

Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибудут в Москву 9 октября для консультаций,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:00

2023-10-06T11:00

2023-10-06T11:00

москва

ребека гринспен

в мире

оон

мартин гриффитс

сергей вершинин

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибудут в Москву 9 октября для консультаций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Следующий понедельник, девятого числа, представитель ООН, госпожа Гринспен, которую я называл во главе ооновской делегации, в составе которой будет и замгенсекретаря Мартин Гриффитс, они прибудут в Москву, мы проведем с ними консультации", - сказал Вершинин на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он подчеркнул, что меморандум Россия - ООН по облегчению экспорта сельскохозяйственной продукции, заключенный на три года, продолжает действовать, в чем Москва получила заверения от ООН.

https://ria.ru/20230420/postavki-1866741406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ребека гринспен, в мире, оон, мартин гриффитс, сергей вершинин