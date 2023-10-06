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Глава ЮНКТАД и замгенсека ООН прибудут в Москву 9 октября - РИА Новости, 06.10.2023
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11:00 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/konsultatsii-1900875955.html
Глава ЮНКТАД и замгенсека ООН прибудут в Москву 9 октября
Глава ЮНКТАД и замгенсека ООН прибудут в Москву 9 октября - РИА Новости, 06.10.2023
Глава ЮНКТАД и замгенсека ООН прибудут в Москву 9 октября
Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибудут в Москву 9 октября для консультаций,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:00
2023-10-06T11:00
москва
ребека гринспен
в мире
оон
мартин гриффитс
сергей вершинин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибудут в Москву 9 октября для консультаций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Следующий понедельник, девятого числа, представитель ООН, госпожа Гринспен, которую я называл во главе ооновской делегации, в составе которой будет и замгенсекретаря Мартин Гриффитс, они прибудут в Москву, мы проведем с ними консультации", - сказал Вершинин на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он подчеркнул, что меморандум Россия - ООН по облегчению экспорта сельскохозяйственной продукции, заключенный на три года, продолжает действовать, в чем Москва получила заверения от ООН.
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москва, ребека гринспен, в мире, оон, мартин гриффитс, сергей вершинин
Москва, Ребека Гринспен, В мире, ООН, Мартин Гриффитс, Сергей Вершинин
Глава ЮНКТАД и замгенсека ООН прибудут в Москву 9 октября

МИД: глава ЮНКТАД и замгенсека ООН прибудут в Москву для консультаций 9 октября

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибудут в Москву 9 октября для консультаций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«
"Следующий понедельник, девятого числа, представитель ООН, госпожа Гринспен, которую я называл во главе ооновской делегации, в составе которой будет и замгенсекретаря Мартин Гриффитс, они прибудут в Москву, мы проведем с ними консультации", - сказал Вершинин на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что меморандум Россия - ООН по облегчению экспорта сельскохозяйственной продукции, заключенный на три года, продолжает действовать, в чем Москва получила заверения от ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Россия находит пути поставок зерна, но вопреки ООН, заявил Лавров
20 апреля, 19:58
 
МоскваРебека ГринспенВ миреООНМартин ГриффитсСергей Вершинин
 
 
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