Лавров подписал документ об учреждении генконсульства России в Самарканде
Лавров и глава МИД Узбекистана подписали документ о генконсульстве в Самарканде
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДелегации России и Узбекистана на переговорах в Москве
Делегации России и Узбекистана на переговорах в Москве
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов заключили соглашение между правительствами двух стран об учреждении генерального консульства РФ в Самарканде, а также подписали программу сотрудничества между министерствами, об этом стало известно на церемонии подписания документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кремле.
Также, врио руководителя ФТС РФ Руслан Давыдов и вице-премьер - министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров подписали соглашение между федеральной службой и таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Узбекистана о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев подписали соглашение между Минэкономразвития РФ и Министерством инвестиций, промышленности и внешней торговли Узбекистана о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации скоростных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс".
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов подписали меморандум о взаимопонимании между федеральным агентством и комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Минкультуры Узбекистана.
Президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук и министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Иброхим Абдурахмонов подписали соглашение о научном и научно-техническом сотрудничестве.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана подписали план совместных действий по реализации договоренностей в области высшего образования, науки и инноваций на 2023–2025 годы.