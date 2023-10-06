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Лавров подписал документ об учреждении генконсульства России в Самарканде - РИА Новости, 06.10.2023
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18:20 06.10.2023 (обновлено: 19:15 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/konsulstvo-1901030535.html
Лавров подписал документ об учреждении генконсульства России в Самарканде
Лавров подписал документ об учреждении генконсульства России в Самарканде - РИА Новости, 06.10.2023
Лавров подписал документ об учреждении генконсульства России в Самарканде
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов заключили соглашение между правительствами двух стран об учреждении генерального РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:20
2023-10-06T19:15
узбекистан
россия
в мире
сергей лавров
самарканд
владимир путин
шавкат мирзиеев
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов заключили соглашение между правительствами двух стран об учреждении генерального консульства РФ в Самарканде, а также подписали программу сотрудничества между министерствами, об этом стало известно на церемонии подписания документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кремле.Также, врио руководителя ФТС РФ Руслан Давыдов и вице-премьер - министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров подписали соглашение между федеральной службой и таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Узбекистана о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора.Министр экономического развития РФ Максим Решетников и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев подписали соглашение между Минэкономразвития РФ и Министерством инвестиций, промышленности и внешней торговли Узбекистана о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации скоростных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс".Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов подписали меморандум о взаимопонимании между федеральным агентством и комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Минкультуры Узбекистана.Президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук и министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Иброхим Абдурахмонов подписали соглашение о научном и научно-техническом сотрудничестве.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана подписали план совместных действий по реализации договоренностей в области высшего образования, науки и инноваций на 2023–2025 годы.
https://ria.ru/20231006/politika-1901041055.html
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узбекистан, россия, в мире, сергей лавров, самарканд, владимир путин, шавкат мирзиеев, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Узбекистан, Россия, В мире, Сергей Лавров, Самарканд, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Лавров подписал документ об учреждении генконсульства России в Самарканде

Лавров и глава МИД Узбекистана подписали документ о генконсульстве в Самарканде

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДелегации России и Узбекистана на переговорах в Москве
Делегации России и Узбекистана на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Делегации России и Узбекистана на переговорах в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов заключили соглашение между правительствами двух стран об учреждении генерального консульства РФ в Самарканде, а также подписали программу сотрудничества между министерствами, об этом стало известно на церемонии подписания документов по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кремле.
Также, врио руководителя ФТС РФ Руслан Давыдов и вице-премьер - министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров подписали соглашение между федеральной службой и таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Узбекистана о взаимном признании соответствующих институтов уполномоченного экономического оператора.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Россия и Узбекистан уделят внимание снижению конфликтного потенциала
Вчера, 18:55
Министр экономического развития РФ Максим Решетников и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев подписали соглашение между Минэкономразвития РФ и Министерством инвестиций, промышленности и внешней торговли Узбекистана о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации скоростных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс".
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов подписали меморандум о взаимопонимании между федеральным агентством и комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Минкультуры Узбекистана.
Президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук и министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Иброхим Абдурахмонов подписали соглашение о научном и научно-техническом сотрудничестве.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана подписали план совместных действий по реализации договоренностей в области высшего образования, науки и инноваций на 2023–2025 годы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Межгосударственные отношения России и Узбекистана
5 октября, 01:53
 
УзбекистанРоссияВ миреСергей ЛавровСамаркандВладимир ПутинШавкат МирзиеевФедеральная таможенная служба (ФТС России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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