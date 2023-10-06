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"Хотелось откровенничать": жена Комиссаренко рассказала о работе в вебкаме

"Хотелось откровенничать": жена Комиссаренко рассказала о работе в вебкаме - РИА Новости, 06.10.2023

"Хотелось откровенничать": жена Комиссаренко рассказала о работе в вебкаме

Юлия Шашкова, блогерша и жена комика Славы Комиссаренко впервые высказалась по поводу своего прошлого, связанного с работой вебкам-моделью. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:13

2023-10-06T18:13

2023-10-06T18:13

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Юлия Шашкова, блогерша и жена комика Славы Комиссаренко впервые высказалась по поводу своего прошлого, связанного с работой вебкам-моделью. По ее словам, она подрабатывала на интимных съемках в интернете "много лет назад", и этот опыт давно в прошлом. "Это длилось несколько недель и до сегодняшних дней этот эпизод практически стерся из моей памяти, потому что порицание подобных действий так или иначе заставляют тебя оставить их самыми потайными и забыть", – написала брюнетка в своем Telegram-канале. Шашкова добавила, что к работе в этой индустрии ее подтолкнуто отсутствие воспитания и правильного окружения. "Но я уже давно прошла тот возрастной период юношеского инфантилизма, когда хотелось откровенничать перед камерой, – заверила она. – Воспитывала в себе лучшие качества и жила жизнь обычной женщины, которая хотела счастья, собаку, строила планы на будущее...Но произошло то, что произошло". Девушка добавила, что сама "простила себе эту ошибку" и поставила точку в данной истории. Сделал ли тоже самое ее супруг, Юлия Шашкова не сообщила. Ранее стало известно, что 38-летний Комиссаренко женился на девушке по имени Юлия. По информации ряда СМИ, эффектная брюнетка поделилась снимками со свадьбы на своей странице в соцсети и подписала их: "Привет, мой муж".Позже выяснилось, что она работала вебкам-моделью и снималась в откровенных роликах, о чем стендап-комик узнал через неделю после их свадьбы во время медового месяца.

https://ria.ru/20231002/borodina-1899998544.html

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, слухи