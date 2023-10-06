https://ria.ru/20231006/kolledzh-1901053224.html

Воробьев проверил работу Физтех-колледжа в Долгопрудном после капремонта

Воробьев проверил работу Физтех-колледжа в Долгопрудном после капремонта - РИА Новости, 06.10.2023

Воробьев проверил работу Физтех-колледжа в Долгопрудном после капремонта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновлённого после капитального ремонта корпуса Физтех-колледжа в Долгопрудном, сообщили в... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:25

2023-10-06T19:25

2023-10-06T19:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

долгопрудный

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновлённого после капитального ремонта корпуса Физтех-колледжа в Долгопрудном, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Андрей Воробьев проверил после капремонта корпус Физтех-колледжа в Долгопрудном. Губернатор Московской области посетил лаборатории сборки и модернизации беспилотных авиационных систем и интеллектуального анализа данных, а также пообщался с преподавателями и студентами... В здании одного из корпусов 1963 года постройки в 2023 году впервые был сделан капремонт", - отметили в ведомстве. По словам губернатора, сейчас в колледже обучаются 1250 студентов, и около половины из них – по IT-специальности. Абитуриенты могут выбрать одно из 16 направлений обучения. Самые востребованные из них связаны с программированием, сетевым и системным администрированием, а также - с эксплуатацией беспилотников, 80% студентов после окончания колледжа практически сразу находят работу, из них большая часть идет трудиться по специальности, в компании стратегических партнеров.

https://ria.ru/20231006/deti-siroty-1900954609.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, долгопрудный