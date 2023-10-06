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Воробьев проверил работу Физтех-колледжа в Долгопрудном после капремонта - РИА Новости, 06.10.2023
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Новости Подмосковья
 
19:25 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/kolledzh-1901053224.html
Воробьев проверил работу Физтех-колледжа в Долгопрудном после капремонта
Воробьев проверил работу Физтех-колледжа в Долгопрудном после капремонта - РИА Новости, 06.10.2023
Воробьев проверил работу Физтех-колледжа в Долгопрудном после капремонта
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновлённого после капитального ремонта корпуса Физтех-колледжа в Долгопрудном, сообщили в... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:25
2023-10-06T19:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
долгопрудный
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновлённого после капитального ремонта корпуса Физтех-колледжа в Долгопрудном, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Андрей Воробьев проверил после капремонта корпус Физтех-колледжа в Долгопрудном. Губернатор Московской области посетил лаборатории сборки и модернизации беспилотных авиационных систем и интеллектуального анализа данных, а также пообщался с преподавателями и студентами... В здании одного из корпусов 1963 года постройки в 2023 году впервые был сделан капремонт", - отметили в ведомстве. По словам губернатора, сейчас в колледже обучаются 1250 студентов, и около половины из них – по IT-специальности. Абитуриенты могут выбрать одно из 16 направлений обучения. Самые востребованные из них связаны с программированием, сетевым и системным администрированием, а также - с эксплуатацией беспилотников, 80% студентов после окончания колледжа практически сразу находят работу, из них большая часть идет трудиться по специальности, в компании стратегических партнеров.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, долгопрудный
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Долгопрудный
Воробьев проверил работу Физтех-колледжа в Долгопрудном после капремонта

Воробьев проверил работу корпуса Физтех-колледжа в Долгопрудном после капремонта

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновлённого после капитального ремонта корпуса Физтех-колледжа в Долгопрудном, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«
"Андрей Воробьев проверил после капремонта корпус Физтех-колледжа в Долгопрудном. Губернатор Московской области посетил лаборатории сборки и модернизации беспилотных авиационных систем и интеллектуального анализа данных, а также пообщался с преподавателями и студентами... В здании одного из корпусов 1963 года постройки в 2023 году впервые был сделан капремонт", - отметили в ведомстве.
По словам губернатора, сейчас в колледже обучаются 1250 студентов, и около половины из них – по IT-специальности. Абитуриенты могут выбрать одно из 16 направлений обучения. Самые востребованные из них связаны с программированием, сетевым и системным администрированием, а также - с эксплуатацией беспилотников, 80% студентов после окончания колледжа практически сразу находят работу, из них большая часть идет трудиться по специальности, в компании стратегических партнеров.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевДолгопрудный
 
 
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