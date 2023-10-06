https://ria.ru/20231006/kndr-1901038951.html

Лавров ответил на вопрос о возможном визите в КНДР

Лавров ответил на вопрос о возможном визите в КНДР - РИА Новости, 06.10.2023

Лавров ответил на вопрос о возможном визите в КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что информация о сроках его визита в Северную Корею появится своевременно. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:45

2023-10-06T18:45

2023-10-06T19:15

сергей лавров

россия

в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что информация о сроках его визита в Северную Корею появится своевременно."Своевременно вас проинформируем. Мы же не можем до того, как они окончательно подтверждены, вам рассказывать", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898510089.html

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сергей лавров, россия, в мире