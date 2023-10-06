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Разработка псковских IT-специалистов помогла жителям Херсонской области
Разработка псковских IT-специалистов помогла жителям Херсонской области - РИА Новости, 06.10.2023
Разработка псковских IT-специалистов помогла жителям Херсонской области
Разработка псковских IT-специалистов помогла создать базу пособий и получателей в Херсонской области, выплачено почти 17,5 тысячи пособий, сообщает... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:49
2023-10-06T13:49
2023-10-06T13:49
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Разработка псковских IT-специалистов помогла создать базу пособий и получателей в Херсонской области, выплачено почти 17,5 тысячи пособий, сообщает правительство Псковской области. "В Херсонской области с помощью псковского программного продукта "Социальный комплекс" выплачено почти 17,5 тысячи пособий", - говорится в сообщении. Программа псковских разработчиков помогает создать единый автоматический инструмент для ведения баз данных и производства выплат в социальной сфере. Удалось проанализировать всю собранную ранее информацию и создать в программе справочник граждан и базы - пособий и получателей льгот. Внедрение "Социального комплекса" в Херсонской области ведется с марта 2023 года.
https://ria.ru/20230921/defitsit-1897792531.html
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общество, технологии, херсонская область , псковская область
Общество, Технологии, Херсонская область , Псковская область
Разработка псковских IT-специалистов помогла жителям Херсонской области
Правительство: разработка псковских IT-специалистов помогла Херсонской области