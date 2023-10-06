Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с премьером Ирака в Москве 10-11 октября - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 06.10.2023 (обновлено: 13:30 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/irak-1900928491.html
Путин встретится с премьером Ирака в Москве 10-11 октября
Путин встретится с премьером Ирака в Москве 10-11 октября - РИА Новости, 06.10.2023
Путин встретится с премьером Ирака в Москве 10-11 октября
Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани 10-11 октября в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:22
2023-10-06T13:30
ирак
москва
владимир путин
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871609973_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_87cef5f382994b828073ca3e58f4b919.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани 10-11 октября в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Он (визит) 11 октября состоится, вернее, 10 октября состоятся непосредственно переговоры - это будет официальный визит премьер-министра Ирака (Мухаммед ас-) Судани. Будут российско-иракские переговоры, будет также общение с господином Судани в формате рабочего завтрака", - сказал Песков.По его словам, уже 11 октября вместе Путин и Судани примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.
https://ria.ru/20230923/podderzhka-1898151493.html
ирак
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871609973_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_36c8f9a41571a3f048f0067101334e18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ирак, москва, владимир путин, в мире, дмитрий песков
Ирак, Москва, Владимир Путин, В мире, Дмитрий Песков
Путин встретится с премьером Ирака в Москве 10-11 октября

Песков: Путин встретится с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани 10-11 октября

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани 10-11 октября в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Он (визит) 11 октября состоится, вернее, 10 октября состоятся непосредственно переговоры - это будет официальный визит премьер-министра Ирака (Мухаммед ас-) Судани. Будут российско-иракские переговоры, будет также общение с господином Судани в формате рабочего завтрака", - сказал Песков.
По его словам, уже 11 октября вместе Путин и Судани примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.
Встреча главы МИД России Лаврова с коллегой из Ирака Хусейном на полях Генассамблеи ООН
МИД России выразил поддержку усилиям Ирака в сфере обеспечения безопасности
23 сентября, 02:48
 
ИракМоскваВладимир ПутинВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала