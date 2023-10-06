https://ria.ru/20231006/irak-1900928491.html

Путин встретится с премьером Ирака в Москве 10-11 октября

Путин встретится с премьером Ирака в Москве 10-11 октября - РИА Новости, 06.10.2023

Путин встретится с премьером Ирака в Москве 10-11 октября

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани 10-11 октября в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:22

2023-10-06T13:22

2023-10-06T13:30

ирак

москва

владимир путин

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани 10-11 октября в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Он (визит) 11 октября состоится, вернее, 10 октября состоятся непосредственно переговоры - это будет официальный визит премьер-министра Ирака (Мухаммед ас-) Судани. Будут российско-иракские переговоры, будет также общение с господином Судани в формате рабочего завтрака", - сказал Песков.По его словам, уже 11 октября вместе Путин и Судани примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.

https://ria.ru/20230923/podderzhka-1898151493.html

ирак

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ирак, москва, владимир путин, в мире, дмитрий песков