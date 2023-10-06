https://ria.ru/20231006/indiya-1900856269.html

Застрявших из-за наводнения в Индии россиян эвакуируют вертолетами

Застрявших из-за наводнения в Индии россиян эвакуируют вертолетами - РИА Новости, 06.10.2023

Застрявших из-за наводнения в Индии россиян эвакуируют вертолетами

Власти Индии задействовали вертолеты для эвакуации застрявших из-за наводнения в штате Сикким туристов, в том числе россиян, сообщило генеральное консульство... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T09:14

2023-10-06T09:14

2023-10-06T11:14

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 окт – РИА Новости. Власти Индии задействовали вертолеты для эвакуации застрявших из-за наводнения в штате Сикким туристов, в том числе россиян, сообщило генеральное консульство России в Калькутте. "В настоящий момент в зоне бедствия продолжают оставаться 3 российских гражданки. Погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными, однако уже направлен первый вертолет для эвакуации застрявших туристов", - сообщили в генконсульстве. Штат Сикким, частично расположенный в Гималаях на северо-востоке Индии, является популярным направлением для туристов. Согласно данным властей, в результате наводнения более 3000 туристов оказались в затруднительном положении, по предварительным данным, никто из них не пострадал. Наводнение в штате произошло после того, как сильный ливень вызвал разлив ледникового озера Южный Лхонак. Озеро находится на высоте около 5,1 тысячи метров над уровнем моря, и спутниковые снимки показали, что почти 65% его воды было слито, затопив реку Тиста. Вода вместе с мусором достигла плотины Тиста-III, крупнейшего гидроэнергетического проекта Сиккима, и разрушила ее. Это привело к масштабному наводнению ниже по течению. Согласно последним данным, число погибших в результате наводнения возросло до 38 человек, еще 78 человек считаются пропавшими.

https://ria.ru/20230916/frantsiya-1896725826.html

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