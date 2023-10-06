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Орбан назвал отсутствие у Грузии статуса кандидата в ЕС несправедливым - РИА Новости, 06.10.2023
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21:38 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/gruziya-1901076179.html
Орбан назвал отсутствие у Грузии статуса кандидата в ЕС несправедливым
Орбан назвал отсутствие у Грузии статуса кандидата в ЕС несправедливым - РИА Новости, 06.10.2023
Орбан назвал отсутствие у Грузии статуса кандидата в ЕС несправедливым
Грузия за счет своего стратегического положения "очень нужна" ЕС, несправедливо, что ей до сих пор не предоставили статус кандидата, заявил премьер-министр... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T21:38
2023-10-06T21:38
в мире
грузия
венгрия
украина
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Грузия за счет своего стратегического положения "очень нужна" ЕС, несправедливо, что ей до сих пор не предоставили статус кандидата, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщив, что венгерский кабмин на следующей неделе в полном составе посетит Тбилиси. "Это совершенно не справедливо, что вам не пообещали, что вы вступите как можно быстрее, потому что вы проделали огромную работу и вы очень нам нужны... Мы должны поделиться с вами тем, что имеем, потому что мы в вас в любом случае нуждаемся. У вас стратегическая позиция", - сказал Орбан грузинским журналистам на полях саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в испанской Гранаде. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. По его словам, причиной является "усталость ЕС от расширения", а также то, что европейские "лидеры эгоистичны" и не хотели бы, чтобы Грузия "получила необходимые финансовые ресурсы" после вступления в сообщество. "Я (ваш) большой лоббист, на следующей неделе я буду в вашей стране, у нас совместная правительственная встреча в Тбилиси, венгерское правительство будет там. Все министры будут там со мной", - добавил Орбан. Ранее главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "двойными стандартами" непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html
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в мире, грузия, венгрия, украина, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Грузия, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия
Орбан назвал отсутствие у Грузии статуса кандидата в ЕС несправедливым

Орбан: Грузия нужна Евросоюзу из-за своего стратегического положения

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Грузия за счет своего стратегического положения "очень нужна" ЕС, несправедливо, что ей до сих пор не предоставили статус кандидата, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщив, что венгерский кабмин на следующей неделе в полном составе посетит Тбилиси.
"Это совершенно не справедливо, что вам не пообещали, что вы вступите как можно быстрее, потому что вы проделали огромную работу и вы очень нам нужны... Мы должны поделиться с вами тем, что имеем, потому что мы в вас в любом случае нуждаемся. У вас стратегическая позиция", - сказал Орбан грузинским журналистам на полях саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в испанской Гранаде. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
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По его словам, причиной является "усталость ЕС от расширения", а также то, что европейские "лидеры эгоистичны" и не хотели бы, чтобы Грузия "получила необходимые финансовые ресурсы" после вступления в сообщество.
"Я (ваш) большой лоббист, на следующей неделе я буду в вашей стране, у нас совместная правительственная встреча в Тбилиси, венгерское правительство будет там. Все министры будут там со мной", - добавил Орбан.
Ранее главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "двойными стандартами" непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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В миреГрузияВенгрияУкраинаПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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