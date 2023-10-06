https://ria.ru/20231006/ginekologiya-1900887062.html

Более 20 женских консультаций обновили в Подмосковье

Более 20 женских консультаций обновили в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2023

Более 20 женских консультаций обновили в Подмосковье

В рамках проекта "Наша женская консультация" на территории Московской области привели к единому стандарту 21 медучреждение, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:37

2023-10-06T11:37

2023-10-06T11:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В рамках проекта "Наша женская консультация" на территории Московской области привели к единому стандарту 21 медучреждение, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В настоящее время в женских консультациях установили единую навигацию, открыли кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения. Кроме того, там установили электронные табло с расписанием врачей, создали зоны комфортного ожидания для пациенток с удобной мебелью, кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами. "Также все администраторы прошли тренинги бесконфликтного общения. На данный момент к единому стандарту в рамках проекта привели уже 21 женскую консультацию, а до конца года мы обновим еще 14", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что благодаря реализации проекта удалось внедрить и новые услуги, в числе которых и индивидуальное сопровождение беременности. На сайте "Стань мамой в Подмосковье" можно узнать подробности о системе родовспоможения в регионе.

https://ria.ru/20230803/podmoskove-1887933306.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова