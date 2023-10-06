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Корреспондент "Российской газеты" Гасюк покинет Кипр после нападения - РИА Новости, 06.10.2023
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19:54 06.10.2023 (обновлено: 20:00 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/gasyuk-1901062107.html
Корреспондент "Российской газеты" Гасюк покинет Кипр после нападения
Корреспондент "Российской газеты" Гасюк покинет Кипр после нападения - РИА Новости, 06.10.2023
Корреспондент "Российской газеты" Гасюк покинет Кипр после нападения
Корреспондент "Российской газеты" в Никосии Александр Гасюк после нападения кипрских полицейских возвращается в Россию, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:54
2023-10-06T20:00
кипр
никосия (город)
россия
происшествия
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Корреспондент "Российской газеты" в Никосии Александр Гасюк после нападения кипрских полицейских возвращается в Россию, сообщается на сайте издания.Ранее Гасюк сообщил РИА Новости, что кипрские полицейские напали на него возле дома, где они проживает с семьей, избили его, травмировали, обвинили в том, что он находится в стране нелегально, и намерены депортировать. Посол Кипра в РФ Кипрос Йоргаллис в пятницу днем был вызван в МИД России из-за силового задержания на острове журналиста "Российской газеты"."Мы ждали этого момента, не выдавали комментариев, чтобы не помешать процессу возвращения нашего корреспондента домой. И сейчас он в самолете: летит на Родину. Теперь мы можем сказать спасибо всем и, прежде всего, благодарим за оперативную помощь наших дипломатов, всех тех, кто помог", - сообщается на сайте издания.Отмечается, что официальных обвинений в каких-либо правонарушениях собкору РГ не предъявлено."Полиция Кипра заявила о намерении депортировать россиянина с острова. Сотрудники российского консульства и представитель МВД РФ в Республике Кипр выехали на место происшествия и оказали поддержку россиянину. Беспрецедентный в истории двусторонних отношений России и Кипра случай неспровоцированного применения силы против аккредитованного российского журналиста стал причиной вызова в МИД России посла Кипра в РФ Кипроса Йоргаллиса", - указывается на сайте.По данным РГ, несколько дипломатических нот, направленных ранее посольством РФ в МИД и МВД Кипра о причинах внезапного отзыва ВНЖ российского журналиста, были проигнорированы."Происшествие укладывается в общий подход стран ЕС по усилению давления на российские СМИ и нарушения законных прав наших журналистов за рубежом", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231006/protest-1901057800.html
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кипр, никосия (город), россия, происшествия, в мире
Кипр, Никосия (город), Россия, Происшествия, В мире
Корреспондент "Российской газеты" Гасюк покинет Кипр после нападения

Корреспондент "Российской газеты" Гасюк вернется с Кипра в РФ после нападения

© Фото : Сергей Михеев/ РГЖурналист Александр Гасюк
Журналист Александр Гасюк - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Сергей Михеев/ РГ
Журналист Александр Гасюк. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Корреспондент "Российской газеты" в Никосии Александр Гасюк после нападения кипрских полицейских возвращается в Россию, сообщается на сайте издания.
Ранее Гасюк сообщил РИА Новости, что кипрские полицейские напали на него возле дома, где они проживает с семьей, избили его, травмировали, обвинили в том, что он находится в стране нелегально, и намерены депортировать. Посол Кипра в РФ Кипрос Йоргаллис в пятницу днем был вызван в МИД России из-за силового задержания на острове журналиста "Российской газеты".
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"Мы ждали этого момента, не выдавали комментариев, чтобы не помешать процессу возвращения нашего корреспондента домой. И сейчас он в самолете: летит на Родину. Теперь мы можем сказать спасибо всем и, прежде всего, благодарим за оперативную помощь наших дипломатов, всех тех, кто помог", - сообщается на сайте издания.
Отмечается, что официальных обвинений в каких-либо правонарушениях собкору РГ не предъявлено.
"Полиция Кипра заявила о намерении депортировать россиянина с острова. Сотрудники российского консульства и представитель МВД РФ в Республике Кипр выехали на место происшествия и оказали поддержку россиянину. Беспрецедентный в истории двусторонних отношений России и Кипра случай неспровоцированного применения силы против аккредитованного российского журналиста стал причиной вызова в МИД России посла Кипра в РФ Кипроса Йоргаллиса", - указывается на сайте.
По данным РГ, несколько дипломатических нот, направленных ранее посольством РФ в МИД и МВД Кипра о причинах внезапного отзыва ВНЖ российского журналиста, были проигнорированы.
"Происшествие укладывается в общий подход стран ЕС по усилению давления на российские СМИ и нарушения законных прав наших журналистов за рубежом", - добавляется в сообщении.
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