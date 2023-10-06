https://ria.ru/20231006/fond-1900998817.html

Около 700 участников СВО обратились в фонд "Защитники Отечества" в Адыгее

Около 700 участников СВО обратились в фонд "Защитники Отечества" в Адыгее - РИА Новости, 06.10.2023

Около 700 участников СВО обратились в фонд "Защитники Отечества" в Адыгее

В филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Адыгее с лета обратились около 700 участников специальной военной операции, большинство их вопросов... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:45

2023-10-06T16:45

2023-10-06T16:45

республика адыгея

дмитрий чернышенко

мурат кумпилов

россия

майкоп

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МАЙКОП, 6 окт - РИА Новости. В филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Адыгее с лета обратились около 700 участников специальной военной операции, большинство их вопросов разрешены положительно, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов в пятницу ознакомились с работой регионального филиала госфонда "Защитники Отечества" в Майкопе. Госфонд был создан для оказания помощи участникам СВО и их семьям и начал работать 1 июня. "Постарались, чтобы в этом здании было все, что нужно для оказания комплексной помощи военнослужащим и их семьям, чтобы в режиме одного окна можно было решить социальные, медицинские или юридические вопросы. Работа филиала выстроена так, чтобы никто не остался без внимания, чтобы решался каждый вопрос, с которыми обращаются близкие военнослужащих", - рассказал вице-премьеру Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. Чернышенко положительно оценил созданные условия и передал филиалу сертификаты от Сбербанка на приобретение оборудования. "Руководитель регионального филиала госфонда Аслан Потоков сообщил, что за время работы в фонд обратилось около 700 человек. Большинство вопросов решаются положительно. Оказываемая помощь носит самый разный характер – от подтверждения статуса "Ветеран боевых действий" до направления на санаторно-курортное лечение", - отмечается в релизе. Более подробно меры поддержки вице-премьер и глава Адыгеи обсудили с участниками СВО, их семьями и представителями общественных организаций. "Для правительства поддержка участников СВО и их семей – важнейшая задача. По поручению президента выделена отдельная квота на обучение в вузах. В этом году по ней зачислены около 8,5 тысячи человек. Участники СВО и их дети также имеют право на перевод с платного обучения на бюджетные места. Считаю необходимым эту работу усилить, поэтому поручил Минобрнауки России проработать вопрос бесплатного обучения участников СВО и их детей на подготовительных отделениях в вузах", - сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба. При этом Кумпилов подчеркнул, что власти Адыгеи находятся в постоянном контакте с военными частями, где служат жители республики и предоставляют им дополнительную помощь. Также он рассказал о льготах и мерах финансовой и юридической поддержки для семей военнослужащих. "В республике уже дважды увеличивали единовременную выплату для убывающих в зону СВО: сейчас это - 200 тысяч рублей. Теперь дополнительно к региональной выплате установлены единовременные выплаты и в муниципалитетах республики: в восьми из них - от 100 до 120 тысяч рублей. Целый ряд мер поддержки предусмотрен на детей участников СВО", - добавил глава Адыгеи.

https://ria.ru/20230809/fotoalbom-1889161794.html

https://ria.ru/20230614/fond-1878025942.html

россия

майкоп

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий чернышенко, мурат кумпилов, россия, майкоп