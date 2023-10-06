https://ria.ru/20231006/finlyandiya-1901081701.html

Семь финских регионов попросили денег из-за соседства с Россией

Семь финских регионов попросили денег из-за соседства с Россией - РИА Новости, 06.10.2023

Семь финских регионов попросили денег из-за соседства с Россией

Семь восточных и северных регионов Финляндии просят правительство о дополнительном финансировании ЕС с 2028 года, в том числе по причине соседства с Россией,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T22:24

2023-10-06T22:24

2023-10-06T23:11

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 окт — РИА Новости. Семь восточных и северных регионов Финляндии просят правительство о дополнительном финансировании ЕС с 2028 года, в том числе по причине соседства с Россией, сообщает в пятницу региональное издание Lapin Kansa. "Представители семи провинций собрались в Хельсинки и представили свои цели и взгляды на необходимые и будущие действия по развитию регионов", - говорится в сообщении. В дополнение к мерам безопасности и надежности поставок, провинции апеллируют к нынешней региональной модели финансирования ЕС. "По данным северных и восточных провинций, потребности в развитии вызваны российской границей длиной около 1300 километров, которая также является критически важным вопросом безопасности для ЕС и НАТО", - уточняет издание. По мнению представителей регионов, рассмотрение особого статуса Восточной и Северной Финляндии в соответствии с соглашением о вступлении страны в ЕС должно стать приоритетом в политике Финляндии на следующий период финансирования с 2028 года. Регионы предлагают развивать промышленность и сообщение между северной Швецией и Норвегией. Среди участников такие финские регионы как: Южное Саво, Северное Саво, Северная Карелия, Кайнуу, Центральная Остроботния, Северная Остроботния и Лапландия. Общая численность населения около 1,2 миллиона человек. Площадь составляет около 60% площади Финляндии.

https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899790570.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

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в мире, финляндия, россия, хельсинки, нато, евросоюз