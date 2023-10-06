https://ria.ru/20231006/finlyandiya-1900880167.html
МИД: Россия укрепит северо-западное направление из-за действий Финляндии
МИД: Россия укрепит северо-западное направление из-за действий Финляндии - РИА Новости, 06.10.2023
МИД: Россия укрепит северо-западное направление из-за действий Финляндии
Российская сторона будет укреплять свое северо-западное направление на фоне нынешних действий Финляндии, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:17
2023-10-06T11:17
2023-10-06T11:17
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
финляндия
александр грушко
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российская сторона будет укреплять свое северо-западное направление на фоне нынешних действий Финляндии, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24". "И сама попытка военного давления на Россию, в том числе уже используя территории новых членов, речь идет о Финляндии , с которой у нас граница 1200 км, мы видим, что сегодня Финляндия начинает себя ощущать как прифронтовое государство, перекрывает границу, создает какие-то защитные укрепления, там будут размещать, вероятно, иностранные силы, по крайней мере, принимать на своих складах американскую технику, - все это создает новую военную реальность, на которую мы будем реагировать...", - сказал он. Грушко отметил, что "…как уже было объявлено, часть этих планов уже реализуется, мы будем укреплять свое северно-западное направление". "У нас есть все возможности, военно-технические и другие, для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы безопасности и отвадить натовских планировщиков от любых опасных планов в отношении нашей страны", - добавил Грушко. Финляндия стала 31-й страной Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года. Она имеет самую протяженную внешнюю границу с Россией, которая является также границей Евросоюза и Североатлантического альянса, достигающей 1340 километров. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20231005/finny-1900573394.html
https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1898999469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, финляндия, александр грушко
Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Финляндия, Александр Грушко
МИД: Россия укрепит северо-западное направление из-за действий Финляндии
Грушко: Россия укрепит северо-западное направление из-за действий Финляндии
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Российская сторона будет укреплять свое северо-западное направление на фоне нынешних действий Финляндии, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24"
.
"И сама попытка военного давления на Россию, в том числе уже используя территории новых членов, речь идет о Финляндии , с которой у нас граница 1200 км, мы видим, что сегодня Финляндия начинает себя ощущать как прифронтовое государство, перекрывает границу, создает какие-то защитные укрепления, там будут размещать, вероятно, иностранные силы, по крайней мере, принимать на своих складах американскую технику, - все это создает новую военную реальность, на которую мы будем реагировать...", - сказал он.
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Грушко отметил, что "…как уже было объявлено, часть этих планов уже реализуется, мы будем укреплять свое северно-западное направление". "У нас есть все возможности, военно-технические и другие, для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы безопасности и отвадить натовских планировщиков от любых опасных планов в отношении нашей страны", - добавил Грушко.
Финляндия стала 31-й страной Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года. Она имеет самую протяженную внешнюю границу с Россией, которая является также границей Евросоюза и Североатлантического альянса, достигающей 1340 километров.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО
у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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