https://ria.ru/20231006/finlyandiya-1900880167.html

МИД: Россия укрепит северо-западное направление из-за действий Финляндии

МИД: Россия укрепит северо-западное направление из-за действий Финляндии - РИА Новости, 06.10.2023

МИД: Россия укрепит северо-западное направление из-за действий Финляндии

Российская сторона будет укреплять свое северо-западное направление на фоне нынешних действий Финляндии, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:17

2023-10-06T11:17

2023-10-06T11:17

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

финляндия

александр грушко

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российская сторона будет укреплять свое северо-западное направление на фоне нынешних действий Финляндии, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24". "И сама попытка военного давления на Россию, в том числе уже используя территории новых членов, речь идет о Финляндии , с которой у нас граница 1200 км, мы видим, что сегодня Финляндия начинает себя ощущать как прифронтовое государство, перекрывает границу, создает какие-то защитные укрепления, там будут размещать, вероятно, иностранные силы, по крайней мере, принимать на своих складах американскую технику, - все это создает новую военную реальность, на которую мы будем реагировать...", - сказал он. Грушко отметил, что "…как уже было объявлено, часть этих планов уже реализуется, мы будем укреплять свое северно-западное направление". "У нас есть все возможности, военно-технические и другие, для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы безопасности и отвадить натовских планировщиков от любых опасных планов в отношении нашей страны", - добавил Грушко. Финляндия стала 31-й страной Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года. Она имеет самую протяженную внешнюю границу с Россией, которая является также границей Евросоюза и Североатлантического альянса, достигающей 1340 километров. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20231005/finny-1900573394.html

https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1898999469.html

россия

финляндия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, финляндия, александр грушко