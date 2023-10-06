https://ria.ru/20231006/finbezopasnost-1900989567.html

Чернышенко рассказал о планах проведения новой олимпиады по финбезопасности

Чернышенко рассказал о планах проведения новой олимпиады по финбезопасности - РИА Новости, 06.10.2023

Чернышенко рассказал о планах проведения новой олимпиады по финбезопасности

Все больше стран с каждым разом желают участвовать в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, проводимой на федеральной территории Сириус, заявил... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:24

2023-10-06T16:24

2023-10-06T16:24

россия

дмитрий чернышенко

общество

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СОЧИ, 6 окт - РИА Новости. Все больше стран с каждым разом желают участвовать в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, проводимой на федеральной территории Сириус, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В 2023 году в Международной олимпиаде участвуют 19 стран, включая Россию, это больше, чем в прошлом году, утверждают организаторы мероприятия. "Все больше стран хотят в нем (в молодежном движении олимпиады - ред.) участвовать, а гостеприимная федеральная территория "Сириус", создает такие условия, которые позволяют это движение развивать", - сказал Чернышенко журналистам в рамках олимпиады. Зампред правительства РФ подчеркнул, что на сегодняшний день организаторам олимпиады удаётся сохранять достойный уровень мероприятия. "Несмотря на текущую обстановку, нам с вами удалось не только сохранить, но и повысить уровень не только организации, но и проведения (олимпиады - ред.)", - сказал Чернышенко. Он также сообщил, что совместно с руководителем фонда "Талант и успех" и председателем Совета федеральной территории Сириус Еленой Шмелевой обсуждает планы о проведении следующей международной олимпиады. "Мы обсуждали, где будет следующая олимпиада, подумаем как мы будем дальше ее развивать", - заключил Чернышенко. В Сириусе, расположенном на черноморском побережье проходит Международная олимпиада по финансовой безопасности. В мероприятие участие принимают российские и иностранные студенты, школьники 8-10 классов, эксперты и политики. Цель мероприятия - повышение информационной финансовой и правовой грамотности среди молодёжи. Как отмечают организаторы мероприятия, интерес к олимпиаде растет, в частности, со стороны других стран.

https://ria.ru/20231004/olimpiada-1900492565.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий чернышенко, общество