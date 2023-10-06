https://ria.ru/20231006/falsifikatsiya-1901037919.html
Москва и Ташкент намерены противодействовать попыткам фальсификации истории
Москва и Ташкент намерены противодействовать попыткам фальсификации истории - РИА Новости, 06.10.2023
Москва и Ташкент намерены противодействовать попыткам фальсификации истории
Россия и Узбекистан намерены противодействовать попыткам фальсификации истории и пересмотру итогов Второй мировой войны, соответствующее заявление опубликовано... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:42
2023-10-06T18:42
2023-10-06T18:59
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и Узбекистан намерены противодействовать попыткам фальсификации истории и пересмотру итогов Второй мировой войны, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля."Стороны приложат усилия в международных организациях по противодействию попыткам фальсификации истории, пересмотру итогов Второй мировой войны в целях недопущения принижения значения победы в ней народов СССР", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231006/pozitsii-1901041491.html
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россия, узбекистан, москва, ташкент
Россия, Узбекистан, Москва, Ташкент
Москва и Ташкент намерены противодействовать попыткам фальсификации истории
Россия и Узбекистан намерены противодействовать попыткам фальсификации истории