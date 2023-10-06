https://ria.ru/20231006/dtp-1900943404.html

В Москве произошло массовое ДТП

В Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 06.10.2023

В Москве произошло массовое ДТП

Авария с участием семи автомобилей произошла на Кутузовском проспекте в Москве, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:12

2023-10-06T14:12

2023-10-06T14:20

происшествия

москва

кутузовский проспект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Авария с участием семи автомобилей произошла на Кутузовском проспекте в Москве, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием семи автомобилей. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказали в ведомстве, добавив, что сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.Как в свою очередь уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, все автомобили - легковые, аварийно-спасательные работы на месте не проводились.Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, движение в районе происшествия затруднено, среди попавших в аварию машин - два такси.

https://ria.ru/20231005/dtp-1900736074.html

москва

кутузовский проспект

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, кутузовский проспект