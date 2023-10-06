https://ria.ru/20231006/dtp-1900943404.html
В Москве произошло массовое ДТП
В Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 06.10.2023
В Москве произошло массовое ДТП
Авария с участием семи автомобилей произошла на Кутузовском проспекте в Москве, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:12
2023-10-06T14:12
2023-10-06T14:20
происшествия
москва
кутузовский проспект
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Авария с участием семи автомобилей произошла на Кутузовском проспекте в Москве, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием семи автомобилей. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказали в ведомстве, добавив, что сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.Как в свою очередь уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, все автомобили - легковые, аварийно-спасательные работы на месте не проводились.Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, движение в районе происшествия затруднено, среди попавших в аварию машин - два такси.
https://ria.ru/20231005/dtp-1900736074.html
москва
кутузовский проспект
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происшествия, москва, кутузовский проспект
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект
В Москве произошло массовое ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием семи машин
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Авария с участием семи автомобилей произошла на Кутузовском проспекте в Москве, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием семи автомобилей. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказали в ведомстве, добавив, что сотрудники ГИБДД
устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как в свою очередь уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, все автомобили - легковые, аварийно-спасательные работы на месте не проводились.
Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, движение в районе происшествия затруднено, среди попавших в аварию машин - два такси.
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