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В Гагаринском тоннеле в Москве машина врезалась в стоящий автомобиль

В Гагаринском тоннеле в Москве машина врезалась в стоящий автомобиль - РИА Новости, 06.10.2023

В Гагаринском тоннеле в Москве машина врезалась в стоящий автомобиль

Машина врезалась в стоящий автомобиль в Гагаринском тоннеле в Москве, сбив находящихся рядом двух пешеходов, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T07:30

2023-10-06T07:30

2023-10-06T07:31

происшествия

москва

авто

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Машина врезалась в стоящий автомобиль в Гагаринском тоннеле в Москве, сбив находящихся рядом двух пешеходов, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. В ролике, который прикреплен к сообщению дептранса, видно, как машина врезается в стоящий на "аварийке" автомобиль, сбивая при этом сразу двух пешеходов. "На внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле водитель совершил наезд на стоящий автомобиль, а также двух пешеходов, находящихся рядом. На месте работают оперативные службы города. Движение не затруднено", - говорится в сообщении.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, авто, россия