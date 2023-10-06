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В Гагаринском тоннеле в Москве машина врезалась в стоящий автомобиль
В Гагаринском тоннеле в Москве машина врезалась в стоящий автомобиль - РИА Новости, 06.10.2023
В Гагаринском тоннеле в Москве машина врезалась в стоящий автомобиль
Машина врезалась в стоящий автомобиль в Гагаринском тоннеле в Москве, сбив находящихся рядом двух пешеходов, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T07:30
2023-10-06T07:30
2023-10-06T07:31
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Машина врезалась в стоящий автомобиль в Гагаринском тоннеле в Москве, сбив находящихся рядом двух пешеходов, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. В ролике, который прикреплен к сообщению дептранса, видно, как машина врезается в стоящий на "аварийке" автомобиль, сбивая при этом сразу двух пешеходов. "На внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле водитель совершил наезд на стоящий автомобиль, а также двух пешеходов, находящихся рядом. На месте работают оперативные службы города. Движение не затруднено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, авто, россия
Происшествия, Москва, Авто, Россия
В Гагаринском тоннеле в Москве машина врезалась в стоящий автомобиль
в Гагаринском тоннеле в Москве машина врезалась в другую и сбила двух пешеходов