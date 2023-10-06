Рейтинг@Mail.ru
В Гагаринском тоннеле в Москве машина врезалась в стоящий автомобиль - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:30 06.10.2023 (обновлено: 07:31 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/dtp-1900846862.html
В Гагаринском тоннеле в Москве машина врезалась в стоящий автомобиль
В Гагаринском тоннеле в Москве машина врезалась в стоящий автомобиль - РИА Новости, 06.10.2023
В Гагаринском тоннеле в Москве машина врезалась в стоящий автомобиль
Машина врезалась в стоящий автомобиль в Гагаринском тоннеле в Москве, сбив находящихся рядом двух пешеходов, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T07:30
2023-10-06T07:31
происшествия
москва
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Машина врезалась в стоящий автомобиль в Гагаринском тоннеле в Москве, сбив находящихся рядом двух пешеходов, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. В ролике, который прикреплен к сообщению дептранса, видно, как машина врезается в стоящий на "аварийке" автомобиль, сбивая при этом сразу двух пешеходов. "На внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле водитель совершил наезд на стоящий автомобиль, а также двух пешеходов, находящихся рядом. На месте работают оперативные службы города. Движение не затруднено", - говорится в сообщении.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, авто, россия
Происшествия, Москва, Авто, Россия
В Гагаринском тоннеле в Москве машина врезалась в стоящий автомобиль

в Гагаринском тоннеле в Москве машина врезалась в другую и сбила двух пешеходов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Машина врезалась в стоящий автомобиль в Гагаринском тоннеле в Москве, сбив находящихся рядом двух пешеходов, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы.
В ролике, который прикреплен к сообщению дептранса, видно, как машина врезается в стоящий на "аварийке" автомобиль, сбивая при этом сразу двух пешеходов.
"На внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле водитель совершил наезд на стоящий автомобиль, а также двух пешеходов, находящихся рядом. На месте работают оперативные службы города. Движение не затруднено", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала