https://ria.ru/20231006/donbass-1900881618.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка и центр Горловки, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и два снаряда калибра 152... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:22
2023-10-06T11:22
2023-10-06T11:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка и центр Горловки, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и два снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.Через пять минут, в 9.10, а также в 9.20 было выпущено еще семь таких же снарядов по Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам города. Отмечается, что в 10.35 был обстрелян Центрально-Городской район Горловки двумя снарядами калибра 152 миллиметра, в 9.45 по Ясиноватскому району ДНР было выпущено три "натовских" снаряда со стороны украинских войск. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и центр Горловки из артиллерии
ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости.
Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка и центр Горловки, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и два снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в пятницу в Telegram-канале
представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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Через пять минут, в 9.10, а также в 9.20 было выпущено еще семь таких же снарядов по Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам города.
Отмечается, что в 10.35 был обстрелян Центрально-Городской район Горловки двумя снарядами калибра 152 миллиметра, в 9.45 по Ясиноватскому району ДНР было выпущено три "натовских" снаряда со стороны украинских войск.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.