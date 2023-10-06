https://ria.ru/20231006/donbass-1900872641.html
СК России предъявил обвинения бывшим генпрокурору Украины и секретарю СНБО
СК России предъявил обвинения бывшим генпрокурору Украины и секретарю СНБО - РИА Новости, 06.10.2023
СК России предъявил обвинения бывшим генпрокурору Украины и секретарю СНБО
Российские следователи заочно обвинили в зверствах на Донбассе в 2014 году, в результате которых погибли и были ранены 1,2 тысячи человек, бывших секретаря СНБО РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:45
2023-10-06T10:45
2023-10-06T11:28
следственный комитет россии (ск рф)
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
донбасс
специальная военная операция на украине
андрей парубий
олег махницкий
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские следователи заочно обвинили в зверствах на Донбассе в 2014 году, в результате которых погибли и были ранены 1,2 тысячи человек, бывших секретаря СНБО Андрея Парубия, генпрокурора Украины Олега Махницкого и председателя Пограничной службы Украины Николая Литвина, сообщила пресс-служба СК РФ."На основании собранных доказательств следствием заочно предъявлены обвинения секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрею Парубию, генеральному прокурору Украины Олегу Махницкому, председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину. Указанные лица являлись членами Совета национальной безопасности и обороны Украины и не позднее 14 апреля 2014 года проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны", - говорится в релизе.В СК РФ подчеркнули, что в результате их преступлений в 2014 году были совершены многократные обстрелы Донбасса."За указанный период погибли и ранены свыше 1,2 тысячи человек, в том числе несовершеннолетние, повреждено более 140 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры", - отметили в ведомстве.В СК отметили, что сейчас принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.Кроме того, по делу о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне Украины заочно привлечены к ответственности еще 204 иностранца, в числе которых граждане Великобритании, Грузии, Германии и других стран. "Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 400 иностранных граждан", - уточнили в СК РФ.
https://ria.ru/20230727/donbass-1886728260.html
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872220903.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), совет национальной безопасности и обороны украины, украина, донбасс, андрей парубий, олег махницкий, в мире
Следственный комитет России (СК РФ), Совет национальной безопасности и обороны Украины, Украина, Донбасс, Специальная военная операция на Украине, Андрей Парубий, Олег Махницкий, В мире
СК России предъявил обвинения бывшим генпрокурору Украины и секретарю СНБО
СК России обвинил Махницкого и Парубия в массовых убийствах в Донбассе в 2014 г