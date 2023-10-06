https://ria.ru/20231006/donbass-1900872641.html

СК России предъявил обвинения бывшим генпрокурору Украины и секретарю СНБО

СК России предъявил обвинения бывшим генпрокурору Украины и секретарю СНБО - РИА Новости, 06.10.2023

СК России предъявил обвинения бывшим генпрокурору Украины и секретарю СНБО

Российские следователи заочно обвинили в зверствах на Донбассе в 2014 году, в результате которых погибли и были ранены 1,2 тысячи человек, бывших секретаря СНБО РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T10:45

2023-10-06T10:45

2023-10-06T11:28

следственный комитет россии (ск рф)

совет национальной безопасности и обороны украины

украина

донбасс

специальная военная операция на украине

андрей парубий

олег махницкий

в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские следователи заочно обвинили в зверствах на Донбассе в 2014 году, в результате которых погибли и были ранены 1,2 тысячи человек, бывших секретаря СНБО Андрея Парубия, генпрокурора Украины Олега Махницкого и председателя Пограничной службы Украины Николая Литвина, сообщила пресс-служба СК РФ."На основании собранных доказательств следствием заочно предъявлены обвинения секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрею Парубию, генеральному прокурору Украины Олегу Махницкому, председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину. Указанные лица являлись членами Совета национальной безопасности и обороны Украины и не позднее 14 апреля 2014 года проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны", - говорится в релизе.В СК РФ подчеркнули, что в результате их преступлений в 2014 году были совершены многократные обстрелы Донбасса."За указанный период погибли и ранены свыше 1,2 тысячи человек, в том числе несовершеннолетние, повреждено более 140 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры", - отметили в ведомстве.В СК отметили, что сейчас принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.Кроме того, по делу о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне Украины заочно привлечены к ответственности еще 204 иностранца, в числе которых граждане Великобритании, Грузии, Германии и других стран. "Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 400 иностранных граждан", - уточнили в СК РФ.

https://ria.ru/20230727/donbass-1886728260.html

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872220903.html

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следственный комитет россии (ск рф), совет национальной безопасности и обороны украины, украина, донбасс, андрей парубий, олег махницкий, в мире