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В Госдуме обсудят выход из договора о запрещении ядерных испытаний - РИА Новости, 06.10.2023
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07:54 06.10.2023 (обновлено: 12:23 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/dogovor-1900848400.html
В Госдуме обсудят выход из договора о запрещении ядерных испытаний
В Госдуме обсудят выход из договора о запрещении ядерных испытаний - РИА Новости, 06.10.2023
В Госдуме обсудят выход из договора о запрещении ядерных испытаний
Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил спикер палаты... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T07:54
2023-10-06T12:23
госдума рф
вячеслав володин
россия
политика
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в Telegram-канале."Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", — написал он.Володин напомнил, что накануне этот важный вопрос, который касается безопасности России и ее граждан, поднял в выступлении на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин. Глава государства говорил о том, что Россия может повести себя зеркально в отношениях с США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, и решение здесь за Госдумой.&quot;Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений&quot;, — пояснил спикер Госдумы.Он обратил внимание и на слова Путина о том, что в России успешно испытали "Буревестник" — крылатую ракету глобальной дальности с двигательной ядерной установкой — и закончили работу над "Сарматом" — сверхтяжелой ракетой. Это очень важно для обеспечения безопасности России, подчеркнул Володин.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году, Россия ратифицировала его в 2000-м. Но некоторые страны, в том числе США и Китай, до сих пор этого не сделали. При этом государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.
https://ria.ru/20231006/dogovor-1900877760.html
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госдума рф, вячеслав володин, россия, политика
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия, Политика
В Госдуме обсудят выход из договора о запрещении ядерных испытаний

Володин: в Госдуме обсудят выход из договора о запрещении ядерных испытаний

© РИА Новости / Сергей КазакПодготовка к запуску ракеты
Подготовка к запуску ракеты - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Сергей Казак
Подготовка к запуску ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", — написал он.
Диспетчерская Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в Вене - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
11:06
Володин напомнил, что накануне этот важный вопрос, который касается безопасности России и ее граждан, поднял в выступлении на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин. Глава государства говорил о том, что Россия может повести себя зеркально в отношениях с США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, и решение здесь за Госдумой.
«

"Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений", — пояснил спикер Госдумы.

Россия - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
У России есть право выйти из ДВЗЯИ, считает эксперт
Вчера, 22:46
Он обратил внимание и на слова Путина о том, что в России успешно испытали "Буревестник" — крылатую ракету глобальной дальности с двигательной ядерной установкой — и закончили работу над "Сарматом" — сверхтяжелой ракетой. Это очень важно для обеспечения безопасности России, подчеркнул Володин.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году, Россия ратифицировала его в 2000-м. Но некоторые страны, в том числе США и Китай, до сих пор этого не сделали. При этом государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.
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