https://ria.ru/20231006/diskriminatsiya-1901037223.html

Путин и Мирзиеев осудили дискриминацию по различным признакам

Путин и Мирзиеев осудили дискриминацию по различным признакам - РИА Новости, 06.10.2023

Путин и Мирзиеев осудили дискриминацию по различным признакам

Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев осудили дискриминацию по признаку расовой, этнической или религиозной принадлежности, примут меры... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:39

2023-10-06T18:39

2023-10-06T18:51

россия

узбекистан

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владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев осудили дискриминацию по признаку расовой, этнической или религиозной принадлежности, примут меры по защите прав, соответствующие заявления опубликованы на сайте Кремля."Стороны осуждают любые акты дискриминации по признаку расовой, этнической или религиозной принадлежности во всех ее формах и проявлениях", - говорится в заявлении.Как уточняется, в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами Россия и Узбекистан будут принимать эффективные меры в области защиты прав человека и основных свобод, борьбы против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, особенно в утверждении принципов терпимости, недискриминации и уважения этнического, религиозного и культурного многообразия и в предупреждении распространения экстремистских, расистских и ксенофобских идей и движений.

https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html

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россия, узбекистан, в мире, владимир путин, шавкат мирзиеев