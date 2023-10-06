https://ria.ru/20231006/diplomaty-1900933028.html

Посол в Минске осудил дипломатов, отказавшихся встречаться с детьми из ЛНР

Посол в Минске осудил дипломатов, отказавшихся встречаться с детьми из ЛНР - РИА Новости, 06.10.2023

Посол в Минске осудил дипломатов, отказавшихся встречаться с детьми из ЛНР

Посол России в Минске Борис Грызлов обвинил западных дипломатов, отказавшихся от встречи с отдыхающими в Белоруссии детьми из Донбасса, в лицемерии, по его... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:36

2023-10-06T13:36

2023-10-06T13:36

белоруссия

в мире

борис грызлов

евросоюз

европарламент

международный уголовный суд

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896580736_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_760ec25df5543a2bf222dab2528cb6c7.jpg

МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов обвинил западных дипломатов, отказавшихся от встречи с отдыхающими в Белоруссии детьми из Донбасса, в лицемерии, по его мнению, отказ рассчитан на то, чтобы продолжить обвинять Минск и Москву в "насильственной депортации" детей. Ранее МИД Белоруссии сообщил, что пригласил представителей аккредитованного в республике дипломатического корпуса посетить Новополоцк для ознакомления с условиями пребывания в стране 44 ребят из городов Лисичанск и Северодонецк с сопровождающими их взрослыми. Восемнадцать дипломатов смогли лично посетить места проживания, а также учреждения образования и здравоохранения Новополоцка, которые принимают очередную смену детей из Донбасса. Западные дипломаты не присутствовали. "Показательно, что западные дипломаты, которые громче всех кричали о "похищении" и "насильственной депортации" детей, попросту проигнорировали приглашение. Их логика крайне цинична, но предсказуема: представители США и Евросоюза не видят никакого смысла участвовать в мероприятии, которое не принесет им желаемого медийного результата, не создаст инфоповода для очередного выражения наигранной "обеспокоенности" и "возмущения", - говорится в комментарии Грызлова, распространённом пресс-службой посольства. Посол подчеркнул, что "сам факт отсутствия красноречиво говорит: они (западные дипломаты – ред.) заранее знали, что с детьми все хорошо, для них созданы комфортные условия, и ни о каком нарушении их прав не может быть и речи". "Отказ от участия в поездке – сухой и жестокий расчёт, который позволит западникам и дальше обвинять Москву и Минск по принципу "не видел, но осуждаю". А вся показная "забота" о донбасских детях, чья судьба им на самом деле абсолютно безразлична, – не более чем политический спектакль", - заявил Грызлов. Тем не менее, считает он, "этот демарш не пройдет незамеченным: представители других государств могут вполне оправданно расценить его как проявление лицемерия и обыкновенной трусости их западных коллег, решивших избежать публичной "потери лица" и неудобных вопросов". "С этой точки зрения отстаивать свою и без того заранее проигрышную позицию американцам и европейцам теперь будет куда сложнее", - подчеркнул Грызлов. Касаясь условий пребывания группы детей в Белоруссии, он отметил, что для них созданы максимально комфортные условия: уютные комнаты, современные медицинские услуги, разнообразная культурно-развлекательная программа. "Педагоги и персонал не делят детей на своих и чужих. Отсюда – неподдельная забота и внимание со стороны взрослых, которые искренне стремятся хотя бы ненадолго создать для ребят из обстреливаемых украинскими боевиками городов атмосферу мирного и спокойного детства без звука разрывов снарядов, без страха и боли. Сегодня дети завершили свой отдых в Беларуси и в сопровождении воспитателей отправятся домой, к своим родным", - добавил Грызлов. Ранее комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к Международному уголовному суду выдать ордер на арест президента Белоруссии. По мнению авторов отчета, Белоруссия якобы несет ответственность за "ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастна к незаконной передаче детей". Помимо этого, евродепутаты призывают Совет ЕС расширить санкционный список против граждан России и Белоруссии, включив туда всех, кто принимал участие в якобы "насильной депортации детей с Украины". Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что обвинения в адрес России и Белоруссии в "воровстве детей Донбасса" являются безумием. Власти Белоруссии заявляли, что республика принимает на оздоровление детей из ряда иностранных государств, а также детей из Донбасса прозрачно и с соблюдением правовых норм.

https://ria.ru/20231004/deti-1900359784.html

https://ria.ru/20231001/deti-1899756507.html

белоруссия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире, борис грызлов, евросоюз, европарламент, международный уголовный суд, луганская народная республика