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Аллею педагогических династий открыли в Махачкале - РИА Новости, 06.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
12:14 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/dinastiya-1900906256.html
Аллею педагогических династий открыли в Махачкале
Аллею педагогических династий открыли в Махачкале - РИА Новости, 06.10.2023
Аллею педагогических династий открыли в Махачкале
Открытие аллеи педагогических династий состоялось в Махачкале в День учителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:14
2023-10-06T12:14
год педагога и наставника
общество
день учителя
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МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Открытие аллеи педагогических династий состоялось в Махачкале в День учителя, передает корреспондент РИА Новости. Аллею разбили в микрорайоне Редукторный, рядом с памятником русской учительнице. В рамках мероприятия здесь заложили капсулу времени с посланием учителям будущего. "Здравствуй, педагог будущего, молодой, позитивный, талантливый учитель. Обращаемся к тебе мы, жители города Махачкалы, из 2023 года, объявленного президентом страны Годом педагога и наставника и Годом народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Дагестанская земля подарила миру много выдающихся людей, и каждого из них воспитал учитель", – говорится в послании. Также состоялась посадка елей на аллее при участии министра образования Дагестана Яхьи Бучаева, заместителя главы Махачкалы Эмилии Раджабовой и 14 педагогических династий города, которые уже больше 100 лет из поколения в поколение выбирают эту профессию.
РИА Новости
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общество, день учителя
Год педагога и наставника, Общество, День учителя

Аллею педагогических династий открыли в Махачкале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРеспублика Дагестан
Республика Дагестан - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Открытие аллеи педагогических династий состоялось в Махачкале в День учителя, передает корреспондент РИА Новости.
Аллею разбили в микрорайоне Редукторный, рядом с памятником русской учительнице. В рамках мероприятия здесь заложили капсулу времени с посланием учителям будущего.
"Здравствуй, педагог будущего, молодой, позитивный, талантливый учитель. Обращаемся к тебе мы, жители города Махачкалы, из 2023 года, объявленного президентом страны Годом педагога и наставника и Годом народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Дагестанская земля подарила миру много выдающихся людей, и каждого из них воспитал учитель", – говорится в послании.
Также состоялась посадка елей на аллее при участии министра образования Дагестана Яхьи Бучаева, заместителя главы Махачкалы Эмилии Раджабовой и 14 педагогических династий города, которые уже больше 100 лет из поколения в поколение выбирают эту профессию.
 
Год педагога и наставникаОбществоДень учителя
 
 
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