https://ria.ru/20231006/dinastiya-1900906256.html

Аллею педагогических династий открыли в Махачкале

Аллею педагогических династий открыли в Махачкале - РИА Новости, 06.10.2023

Аллею педагогических династий открыли в Махачкале

Открытие аллеи педагогических династий состоялось в Махачкале в День учителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:14

2023-10-06T12:14

2023-10-06T12:14

год педагога и наставника

общество

день учителя

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МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Открытие аллеи педагогических династий состоялось в Махачкале в День учителя, передает корреспондент РИА Новости. Аллею разбили в микрорайоне Редукторный, рядом с памятником русской учительнице. В рамках мероприятия здесь заложили капсулу времени с посланием учителям будущего. "Здравствуй, педагог будущего, молодой, позитивный, талантливый учитель. Обращаемся к тебе мы, жители города Махачкалы, из 2023 года, объявленного президентом страны Годом педагога и наставника и Годом народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Дагестанская земля подарила миру много выдающихся людей, и каждого из них воспитал учитель", – говорится в послании. Также состоялась посадка елей на аллее при участии министра образования Дагестана Яхьи Бучаева, заместителя главы Махачкалы Эмилии Раджабовой и 14 педагогических династий города, которые уже больше 100 лет из поколения в поколение выбирают эту профессию.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, день учителя