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Кабмин с 1 октября восстанавливает топливный демпфер в прошлом объеме - РИА Новости, 06.10.2023
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09:46 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/dempfer-1900861012.html
Кабмин с 1 октября восстанавливает топливный демпфер в прошлом объеме
Кабмин с 1 октября восстанавливает топливный демпфер в прошлом объеме - РИА Новости, 06.10.2023
Кабмин с 1 октября восстанавливает топливный демпфер в прошлом объеме
Российское правительство приняло решение скорректировать механизм демпфера для стабилизации внутренних цен на нефтепродукты, об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T09:46
2023-10-06T09:46
экономика
цены на нефть
правительство рф
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российское правительство приняло решение скорректировать механизм демпфера для стабилизации внутренних цен на нефтепродукты, об этом сообщила пресс-служба кабмина."Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер", — говорится в публикации.С 1 сентября в форме расчета выплат нефтяникам из федерального бюджета действовал понижающий коэффициент 0,5. Сейчас его значение подняли до 1,0. Таким образом правительство увеличивает размер компенсации выпадающих доходов нефтеперерабатывающим заводам при продаже топлива на внутреннем рынке. Кабмин также ожидает, что решение послужит экономическим стимулом к насыщению внутреннего рынка топливом, что позволит сдержать рост оптовых биржевых цен и будет содействовать поддержанию стабильности (по ценам на уровне, близком к инфляции) в розничной продаже бензина.
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экономика, цены на нефть, правительство рф
Экономика, Цены на нефть, Правительство РФ
Кабмин с 1 октября восстанавливает топливный демпфер в прошлом объеме

Правительство с 1 октября восстановило демпфер нефтяникам в прежнем объеме

© Фото : Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев/TelegramТушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев/Telegram
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российское правительство приняло решение скорректировать механизм демпфера для стабилизации внутренних цен на нефтепродукты, об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер", — говорится в публикации.
С 1 сентября в форме расчета выплат нефтяникам из федерального бюджета действовал понижающий коэффициент 0,5. Сейчас его значение подняли до 1,0.
Таким образом правительство увеличивает размер компенсации выпадающих доходов нефтеперерабатывающим заводам при продаже топлива на внутреннем рынке.
Кабмин также ожидает, что решение послужит экономическим стимулом к насыщению внутреннего рынка топливом, что позволит сдержать рост оптовых биржевых цен и будет содействовать поддержанию стабильности (по ценам на уровне, близком к инфляции) в розничной продаже бензина.
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ЭкономикаЦены на нефтьПравительство РФ
 
 
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