https://ria.ru/20231006/deboshir-1901022032.html

В Шебекино задержали дебошира, грозившего взорвать многоэтажку

В Шебекино задержали дебошира, грозившего взорвать многоэтажку - РИА Новости, 06.10.2023

В Шебекино задержали дебошира, грозившего взорвать многоэтажку

Житель города Шебекино, проживающий в многоквартирном доме, открыл кран подачи газа в своей квартире, когда к нему пришли с обыском - в итоге его успели... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:50

2023-10-06T17:50

2023-10-06T17:50

происшествия

жилье

шебекино

россия

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg

БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Житель города Шебекино, проживающий в многоквартирном доме, открыл кран подачи газа в своей квартире, когда к нему пришли с обыском - в итоге его успели обезвредить, сообщили в СУСК РФ по Белгородской области. Полицейские проверяли информацию о причастности 49-летнего мужчины к неким преступлениям. На основании судебного решения утром в четверг силовики пришли к нему домой. "Находясь у входной двери квартиры, сотрудники правоохранительных органов уведомили мужчину о постановлении суда... В это время мужчина в целях <...> подрыва квартиры открыл кран подачи газа к газовой плите. Однако сотрудниками правоохранительных органов его действия были пресечены", - говорится в релизе. В итоге в ходе обыска были обнаружены "предметы, запрещенные к свободному обороту" - какие именно, не раскрывается. По ним назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. После этого инцидента в отношении дебошира возбудили уголовное дело по двум статьям, о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Ранее в городе Шебекино произошел похожий случай. Утром 22 сентября правоохранители пришли с обыском в частный дом к 63-летнему мужчине по уголовному делу, в ходе которого тот открыл вентиль газового баллона и поджег газ, раздался взрыв. Пострадали семь человек, включая самого пенсионера. Позже он скончался в больнице от полученных травм.

https://ria.ru/20231005/puteshestviya-1900680407.html

https://ria.ru/20230907/granata-1894768949.html

https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html

шебекино

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, шебекино, россия, белгородская область