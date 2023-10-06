https://ria.ru/20231006/deboshir-1901022032.html
В Шебекино задержали дебошира, грозившего взорвать многоэтажку
В Шебекино задержали дебошира, грозившего взорвать многоэтажку - РИА Новости, 06.10.2023
В Шебекино задержали дебошира, грозившего взорвать многоэтажку
Житель города Шебекино, проживающий в многоквартирном доме, открыл кран подачи газа в своей квартире, когда к нему пришли с обыском - в итоге его успели... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:50
2023-10-06T17:50
2023-10-06T17:50
происшествия
жилье
шебекино
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БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Житель города Шебекино, проживающий в многоквартирном доме, открыл кран подачи газа в своей квартире, когда к нему пришли с обыском - в итоге его успели обезвредить, сообщили в СУСК РФ по Белгородской области. Полицейские проверяли информацию о причастности 49-летнего мужчины к неким преступлениям. На основании судебного решения утром в четверг силовики пришли к нему домой. "Находясь у входной двери квартиры, сотрудники правоохранительных органов уведомили мужчину о постановлении суда... В это время мужчина в целях <...> подрыва квартиры открыл кран подачи газа к газовой плите. Однако сотрудниками правоохранительных органов его действия были пресечены", - говорится в релизе. В итоге в ходе обыска были обнаружены "предметы, запрещенные к свободному обороту" - какие именно, не раскрывается. По ним назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. После этого инцидента в отношении дебошира возбудили уголовное дело по двум статьям, о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Ранее в городе Шебекино произошел похожий случай. Утром 22 сентября правоохранители пришли с обыском в частный дом к 63-летнему мужчине по уголовному делу, в ходе которого тот открыл вентиль газового баллона и поджег газ, раздался взрыв. Пострадали семь человек, включая самого пенсионера. Позже он скончался в больнице от полученных травм.
https://ria.ru/20231005/puteshestviya-1900680407.html
https://ria.ru/20230907/granata-1894768949.html
https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html
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происшествия, жилье, шебекино, россия, белгородская область
Происшествия, Жилье, Шебекино, Россия, Белгородская область
В Шебекино задержали дебошира, грозившего взорвать многоэтажку
В Шебекино задержали мужчину, угрожавшего взорвать многоэтажку во время обыска
БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости.
Житель города Шебекино, проживающий в многоквартирном доме, открыл кран подачи газа в своей квартире, когда к нему пришли с обыском - в итоге его успели обезвредить, сообщили
в СУСК РФ по Белгородской области.
Полицейские проверяли информацию о причастности 49-летнего мужчины к неким преступлениям. На основании судебного решения утром в четверг силовики пришли к нему домой.
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"Находясь у входной двери квартиры, сотрудники правоохранительных органов уведомили мужчину о постановлении суда... В это время мужчина в целях <...> подрыва квартиры открыл кран подачи газа к газовой плите. Однако сотрудниками правоохранительных органов его действия были пресечены", - говорится в релизе.
В итоге в ходе обыска были обнаружены "предметы, запрещенные к свободному обороту" - какие именно, не раскрывается. По ним назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.
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После этого инцидента в отношении дебошира возбудили уголовное дело по двум статьям, о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.
Ранее в городе Шебекино произошел похожий случай. Утром 22 сентября правоохранители пришли с обыском в частный дом к 63-летнему мужчине по уголовному делу, в ходе которого тот открыл вентиль газового баллона и поджег газ, раздался взрыв.
Пострадали семь человек, включая самого пенсионера. Позже он скончался в больнице от полученных травм.
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