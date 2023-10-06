https://ria.ru/20231006/biznes-1901078719.html

На Кубани подростки смогут научиться основам бизнеса и выиграть деньги

На Кубани подростки смогут научиться основам бизнеса и выиграть деньги - РИА Новости, 06.10.2023

На Кубани подростки смогут научиться основам бизнеса и выиграть деньги

Образовательный проект "Начальная школа бизнеса "Подросток" запустили в Краснодарском крае, молодые люди от 14 до 17 лет смогут пройти двухдневный интенсив, а... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T21:55

2023-10-06T21:55

2023-10-06T21:55

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Образовательный проект "Начальная школа бизнеса "Подросток" запустили в Краснодарском крае, молодые люди от 14 до 17 лет смогут пройти двухдневный интенсив, а авторы лучшего бизнес-проекта выиграют 100 тысяч рублей, сообщили в социальных сетях краевого центра "Мой Бизнес". "Начальная школа бизнеса "Подросток" - это образовательный проект для кубанской молодежи в возрасте от 14 до 17 лет включительно… Участники объединятся в команды, и, на протяжении двух дней интенсива, изучат основы предпринимательства, сгенерируют бизнес-идеи и оформят единый бизнес-проект от каждой команды для его дальнейшей защиты перед членами экспертного совета. Призовой фонд для команды-победителя составит 100 000 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что для участия в проекте с 16 по 18 октября будут отобраны в первую очередь участники олимпиад и конкурсов. Интенсив организует Фонд развития бизнеса Кубани при поддержке регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. "Одним из уникальных проектов текущего года станет "Подросток". Его цель - популяризация молодежного предпринимательства, повышение финансовой грамотности у подростков и стимулирование молодежи к созданию стартапов при поддержке опытных наставников", - отметила исполнительный директор фонда Елена Пистунова. Самый активный участник проекта получит возможность индивидуального наставничества для работы над своей бизнес-идеей, а команды-призеры будут награждены памятными призами, добавляют власти.

https://ria.ru/20231006/khakaton-1901077383.html

https://ria.ru/20231006/kuban-1901078506.html

краснодарский край

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краснодарский край