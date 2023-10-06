https://ria.ru/20231006/belorussiya-1900952015.html
Белоруссия может нанести неприемлемый ущерб противнику, заявил Лукашенко
Белоруссия может нанести неприемлемый ущерб противнику, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.10.2023
Белоруссия может нанести неприемлемый ущерб противнику, заявил Лукашенко
У Белоруссии всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб противнику, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:43
2023-10-06T14:43
2023-10-06T14:43
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. У Белоруссии всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб противнику, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область. "Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет такой, что для них неприемлем", - приводит слова белорусского лидера его пресс-служба. Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
https://ria.ru/20230926/oruzhie-1898820880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белоруссия может нанести неприемлемый ущерб противнику, заявил Лукашенко
Лукашенко: у Белоруссии есть возможность нанести неприемлемый ущерб противнику