https://ria.ru/20231006/belorussiya-1900949922.html

Лукашенко заявил, что не позволит Западу раскачать обстановку в Белоруссии

Лукашенко заявил, что не позволит Западу раскачать обстановку в Белоруссии - РИА Новости, 06.10.2023

Лукашенко заявил, что не позволит Западу раскачать обстановку в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит Западу раскачать обстановку в стране в период парламентских выборов, которые предстоят в 2024... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:36

2023-10-06T14:36

2023-10-06T14:36

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит Западу раскачать обстановку в стране в период парламентских выборов, которые предстоят в 2024 году. "Пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь. Мы этого не позволим", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта. Глава государства подчеркнул, что в Белоруссии учли опыт, полученный во время избирательной кампании 2020 года. "Мы уже этого наелись, мы люди опытные, обучаемся как следует", - предупредил страны Запада Лукашенко. Планируется, что единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии пройдет 25 февраля 2024 года. Лукашенко ранее заявил, что власть поддержит патриотичных людей, которые будут выдвигаться в депутаты на предстоящих выборах и в делегаты Всебелорусского народного собрания, которое должно быть созвано в конце апреля. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20230817/vybory-1890704564.html

https://ria.ru/20231003/voyna-1900178570.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия