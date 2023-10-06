https://ria.ru/20231006/belorussiya-1900949922.html
Лукашенко заявил, что не позволит Западу раскачать обстановку в Белоруссии
Лукашенко заявил, что не позволит Западу раскачать обстановку в Белоруссии - РИА Новости, 06.10.2023
Лукашенко заявил, что не позволит Западу раскачать обстановку в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит Западу раскачать обстановку в стране в период парламентских выборов, которые предстоят в 2024... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:36
2023-10-06T14:36
2023-10-06T14:36
в мире
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a462d8e57bb98c66b8da1ee0ddc7655.jpg
МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит Западу раскачать обстановку в стране в период парламентских выборов, которые предстоят в 2024 году. "Пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь. Мы этого не позволим", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта. Глава государства подчеркнул, что в Белоруссии учли опыт, полученный во время избирательной кампании 2020 года. "Мы уже этого наелись, мы люди опытные, обучаемся как следует", - предупредил страны Запада Лукашенко. Планируется, что единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии пройдет 25 февраля 2024 года. Лукашенко ранее заявил, что власть поддержит патриотичных людей, которые будут выдвигаться в депутаты на предстоящих выборах и в делегаты Всебелорусского народного собрания, которое должно быть созвано в конце апреля. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20230817/vybory-1890704564.html
https://ria.ru/20231003/voyna-1900178570.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bab6c0b936cd0e067968a596fba7418f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко заявил, что не позволит Западу раскачать обстановку в Белоруссии
Лукашенко: Запад может даже не рассчитывать раскачать обстановку в 2024 году
МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит Западу раскачать обстановку в стране в период парламентских выборов, которые предстоят в 2024 году.
"Пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь. Мы этого не позволим", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта.
Лукашенко ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Глава государства подчеркнул, что в Белоруссии учли опыт, полученный во время избирательной кампании 2020 года. "Мы уже этого наелись, мы люди опытные, обучаемся как следует", - предупредил страны Запада Лукашенко.
Планируется, что единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии пройдет 25 февраля 2024 года. Лукашенко ранее заявил, что власть поддержит патриотичных людей, которые будут выдвигаться в депутаты на предстоящих выборах и в делегаты Всебелорусского народного собрания, которое должно быть созвано в конце апреля.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
В Минске заявили, что человечество близко к горячей фазе мировой войны