https://ria.ru/20231006/avtomobili-1900876219.html

Первая партия "Москвичей" пополнила автопарк кабмина Красноярского края

Первая партия "Москвичей" пополнила автопарк кабмина Красноярского края - РИА Новости, 06.10.2023

Первая партия "Москвичей" пополнила автопарк кабмина Красноярского края

Первые четыре автомобиля марки "Москвич" поступили в автопарк правительства Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:00

2023-10-06T11:00

2023-10-06T11:00

красноярский край

красноярск

россия

авто

правительство красноярского края

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КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости. Первые четыре автомобиля марки "Москвич" поступили в автопарк правительства Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Автопарк правительства Красноярского края пополнился автомобилями отечественной сборки "Москвич 3". Первая партия из четырех машин уже готова выйти на рабочие маршруты...Новые автомобили возрождённого бренда оснащены 1,5-литровыми турбированными двигателями мощностью 150 лошадиных сил, механической либо автоматической коробкой передач и современными электронными системами помощи водителю", - говорится в сообщении. Закупка отечественных авто проводится в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина от 3 августа 2023 года. Глава государства поручил федеральному кабмину и главам субъектов Федерации принять меры по приобретению и использованию в служебных целях государственными и муниципальными служащими продукции российского автопрома.

https://ria.ru/20230928/kultura-1899166343.html

красноярский край

красноярск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, красноярск, россия, авто, правительство красноярского края