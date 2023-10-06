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Первая партия "Москвичей" пополнила автопарк кабмина Красноярского края - РИА Новости, 06.10.2023
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11:00 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/avtomobili-1900876219.html
Первая партия "Москвичей" пополнила автопарк кабмина Красноярского края
Первая партия "Москвичей" пополнила автопарк кабмина Красноярского края - РИА Новости, 06.10.2023
Первая партия "Москвичей" пополнила автопарк кабмина Красноярского края
Первые четыре автомобиля марки "Москвич" поступили в автопарк правительства Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:00
2023-10-06T11:00
красноярский край
красноярск
россия
авто
правительство красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости. Первые четыре автомобиля марки "Москвич" поступили в автопарк правительства Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Автопарк правительства Красноярского края пополнился автомобилями отечественной сборки "Москвич 3". Первая партия из четырех машин уже готова выйти на рабочие маршруты...Новые автомобили возрождённого бренда оснащены 1,5-литровыми турбированными двигателями мощностью 150 лошадиных сил, механической либо автоматической коробкой передач и современными электронными системами помощи водителю", - говорится в сообщении. Закупка отечественных авто проводится в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина от 3 августа 2023 года. Глава государства поручил федеральному кабмину и главам субъектов Федерации принять меры по приобретению и использованию в служебных целях государственными и муниципальными служащими продукции российского автопрома.
https://ria.ru/20230928/kultura-1899166343.html
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красноярский край, красноярск, россия, авто, правительство красноярского края
Красноярский край, Красноярск, Россия, Авто, Правительство Красноярского края

Первая партия "Москвичей" пополнила автопарк кабмина Красноярского края

© Фото : пресс-служба правительства Красноярского краяПервая партия "Москвичей" пополнила автопарк кабмина Красноярского края
Первая партия Москвичей пополнила автопарк кабмина Красноярского края - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости. Первые четыре автомобиля марки "Москвич" поступили в автопарк правительства Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Автопарк правительства Красноярского края пополнился автомобилями отечественной сборки "Москвич 3". Первая партия из четырех машин уже готова выйти на рабочие маршруты...Новые автомобили возрождённого бренда оснащены 1,5-литровыми турбированными двигателями мощностью 150 лошадиных сил, механической либо автоматической коробкой передач и современными электронными системами помощи водителю", - говорится в сообщении.
Закупка отечественных авто проводится в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина от 3 августа 2023 года. Глава государства поручил федеральному кабмину и главам субъектов Федерации принять меры по приобретению и использованию в служебных целях государственными и муниципальными служащими продукции российского автопрома.
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