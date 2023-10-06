https://ria.ru/20231006/aviazavod-1900850906.html

Шойгу проинспектировал Новосибирский авиазавод

Шойгу проинспектировал Новосибирский авиазавод - РИА Новости, 06.10.2023

Шойгу проинспектировал Новосибирский авиазавод

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова и поставил... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T08:34

2023-10-06T08:34

2023-10-06T08:40

безопасность

россия

сергей шойгу

су-34

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова и поставил предприятию задачу нарастить выпуск истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в Минобороны России. "Глава российского военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, входящего в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", и осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении.Директор завода Александр Панасенко доложил министру, что в настоящее время предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но производить капитальный ремонт авиационной техники, которая выработала свой ресурс в ходе эксплуатации. Для экономии средств на производство предприятие совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин, теперь эти работы проводятся одновременно. "Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемой продукции", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20231006/bespilotniki-1900850642.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на авиазаводе в Новосибирске Шойгу на авиазаводе в Новосибирске 2023-10-06T08:34 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, су-34