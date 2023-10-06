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Шойгу проинспектировал Новосибирский авиазавод - РИА Новости, 06.10.2023
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08:34 06.10.2023 (обновлено: 08:40 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/aviazavod-1900850906.html
Шойгу проинспектировал Новосибирский авиазавод
Шойгу проинспектировал Новосибирский авиазавод - РИА Новости, 06.10.2023
Шойгу проинспектировал Новосибирский авиазавод
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова и поставил... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:34
2023-10-06T08:40
безопасность
россия
сергей шойгу
су-34
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова и поставил предприятию задачу нарастить выпуск истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в Минобороны России. &quot;Глава российского военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, входящего в состав ПАО &quot;Объединенная авиастроительная корпорация&quot;, и осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34&quot;, - говорится в сообщении.Директор завода Александр Панасенко доложил министру, что в настоящее время предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но производить капитальный ремонт авиационной техники, которая выработала свой ресурс в ходе эксплуатации. Для экономии средств на производство предприятие совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин, теперь эти работы проводятся одновременно. "Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемой продукции", - добавили в Минобороны РФ.
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Шойгу на авиазаводе в Новосибирске
Шойгу на авиазаводе в Новосибирске
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безопасность, россия, сергей шойгу, су-34
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Су-34
Шойгу проинспектировал Новосибирский авиазавод

Шойгу поручил Новосибирскому авиазаводу нарастить темпы производства Су-34

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова и поставил предприятию задачу нарастить выпуск истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в Минобороны России.
«

"Глава российского военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, входящего в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", и осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении.

Директор завода Александр Панасенко доложил министру, что в настоящее время предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но производить капитальный ремонт авиационной техники, которая выработала свой ресурс в ходе эксплуатации.
Для экономии средств на производство предприятие совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин, теперь эти работы проводятся одновременно.
«
"Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемой продукции", - добавили в Минобороны РФ.
Шойгу на авиазаводе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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08:32
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуСу-34
 
 
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