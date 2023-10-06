https://ria.ru/20231006/aviazavod-1900850906.html
Шойгу проинспектировал Новосибирский авиазавод
Шойгу проинспектировал Новосибирский авиазавод - РИА Новости, 06.10.2023
Шойгу проинспектировал Новосибирский авиазавод
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова и поставил... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:34
2023-10-06T08:34
2023-10-06T08:40
безопасность
россия
сергей шойгу
су-34
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова и поставил предприятию задачу нарастить выпуск истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в Минобороны России. "Глава российского военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, входящего в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", и осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении.Директор завода Александр Панасенко доложил министру, что в настоящее время предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но производить капитальный ремонт авиационной техники, которая выработала свой ресурс в ходе эксплуатации. Для экономии средств на производство предприятие совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин, теперь эти работы проводятся одновременно. "Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемой продукции", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231006/bespilotniki-1900850642.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шойгу на авиазаводе в Новосибирске
Шойгу на авиазаводе в Новосибирске
2023-10-06T08:34
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, су-34
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Су-34
Шойгу проинспектировал Новосибирский авиазавод
Шойгу поручил Новосибирскому авиазаводу нарастить темпы производства Су-34
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова и поставил предприятию задачу нарастить выпуск истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в Минобороны России.
«
"Глава российского военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, входящего в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", и осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении.
Директор завода Александр Панасенко доложил министру, что в настоящее время предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но производить капитальный ремонт авиационной техники, которая выработала свой ресурс в ходе эксплуатации.
Для экономии средств на производство предприятие совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин, теперь эти работы проводятся одновременно.
«
"Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия по наращиванию темпов производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемой продукции", - добавили в Минобороны РФ.
Шойгу на Новосибирском заводе рассмотрел вопрос создания комплекса БПЛА