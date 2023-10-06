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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись восемь машин - РИА Новости, 06.10.2023
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14:37 06.10.2023 (обновлено: 14:56 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/avariya-1900950451.html
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись восемь машин
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись восемь машин - РИА Новости, 06.10.2023
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись восемь машин
ГИБДД Москвы в Telegram-канале уточняет, что в аварии на Кутузовском проспекте столкнулись восемь машин, три человека пострадали, один из них в тяжелом... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:37
2023-10-06T14:56
происшествия
кутузовский проспект
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ГИБДД Москвы в Telegram-канале уточняет, что в аварии на Кутузовском проспекте столкнулись восемь машин, три человека пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Столичный главк МВД ранее сообщил, что на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием семи автомобилей, пострадал, по предварительным данным, один человек. "По предварительным данным, на Кутузовском проспекте в районе дома 48 произошло столкновение 8 транспортных средств, в котором пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ГИБДД.
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происшествия, кутузовский проспект, москва, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва, ГИБДД МВД РФ, Авто
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись восемь машин

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись восемь машин, есть пострадавшие

© Дептранс МосквыДТП с участием нескольких аввтомобилей на Кутузовском проспекте в Москве
ДТП с участием нескольких аввтомобилей на Кутузовском проспекте в Москве
© Дептранс Москвы
ДТП с участием нескольких аввтомобилей на Кутузовском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ГИБДД Москвы в Telegram-канале уточняет, что в аварии на Кутузовском проспекте столкнулись восемь машин, три человека пострадали, один из них в тяжелом состоянии.
Столичный главк МВД ранее сообщил, что на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием семи автомобилей, пострадал, по предварительным данным, один человек.
"По предварительным данным, на Кутузовском проспекте в районе дома 48 произошло столкновение 8 транспортных средств, в котором пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ГИБДД.
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ПроисшествияКутузовский проспектМоскваГИБДД МВД РФАвто
 
 
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