https://ria.ru/20231006/avariya-1900950451.html
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись восемь машин
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись восемь машин - РИА Новости, 06.10.2023
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись восемь машин
ГИБДД Москвы в Telegram-канале уточняет, что в аварии на Кутузовском проспекте столкнулись восемь машин, три человека пострадали, один из них в тяжелом... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:37
2023-10-06T14:37
2023-10-06T14:56
происшествия
кутузовский проспект
москва
гибдд мвд рф
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900951893_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_2f5461c3bf3a5df8b0c0aa90522d7805.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ГИБДД Москвы в Telegram-канале уточняет, что в аварии на Кутузовском проспекте столкнулись восемь машин, три человека пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Столичный главк МВД ранее сообщил, что на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием семи автомобилей, пострадал, по предварительным данным, один человек. "По предварительным данным, на Кутузовском проспекте в районе дома 48 произошло столкновение 8 транспортных средств, в котором пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ГИБДД.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
кутузовский проспект
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900951893_118:0:1163:784_1920x0_80_0_0_fa91572c4e9abc0db9a86ecfe31882a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кутузовский проспект, москва, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва, ГИБДД МВД РФ, Авто
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись восемь машин
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись восемь машин, есть пострадавшие