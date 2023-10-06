https://ria.ru/20231006/avariya-1900944628.html

В Подмосковье водитель каршеринга попал в ДТП, пытаясь уйти от погони

В Подмосковье водитель каршеринга попал в ДТП, пытаясь уйти от погони - РИА Новости, 06.10.2023

В Подмосковье водитель каршеринга попал в ДТП, пытаясь уйти от погони

Лихач без прав на каршеринге, пытаясь скрыться от погони, устроил ДТП с несколькими автомобилями в Подмосковье, сообщила журналистам начальник управления... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:17

2023-10-06T14:17

2023-10-06T14:17

происшествия

московская область (подмосковье)

люберцы

татьяна петрова

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лихач без прав на каршеринге, пытаясь скрыться от погони, устроил ДТП с несколькими автомобилями в Подмосковье, сообщила журналистам начальник управления информации и общественных связей ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, в пятницу около 11.55 на Зенинском шоссе в городском округе Люберцы сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль каршеринга, на котором частично был заклеен госномер. "Водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжил движение в соседний район, пытаясь скрыться", - сказала Петрова. В результате лихач вылетел на "встречку", после чего столкнулся с машиной ДПС и повредил еще несколько автомобилей. Никто не пострадал. Как уточнил РИА Новости информированный источник, преступник влетел в две припаркованные машины. "Водитель, не имеющий права управления транспортным средством, житель города Люберцы 2004 года рождения, а также два пассажира Haval доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – добавила Петрова.

https://ria.ru/20230904/dtp-1894078319.html

московская область (подмосковье)

люберцы

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происшествия, московская область (подмосковье), люберцы, татьяна петрова