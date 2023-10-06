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В Подмосковье водитель каршеринга попал в ДТП, пытаясь уйти от погони - РИА Новости, 06.10.2023
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14:17 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/avariya-1900944628.html
В Подмосковье водитель каршеринга попал в ДТП, пытаясь уйти от погони
В Подмосковье водитель каршеринга попал в ДТП, пытаясь уйти от погони - РИА Новости, 06.10.2023
В Подмосковье водитель каршеринга попал в ДТП, пытаясь уйти от погони
Лихач без прав на каршеринге, пытаясь скрыться от погони, устроил ДТП с несколькими автомобилями в Подмосковье, сообщила журналистам начальник управления... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:17
2023-10-06T14:17
происшествия
московская область (подмосковье)
люберцы
татьяна петрова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лихач без прав на каршеринге, пытаясь скрыться от погони, устроил ДТП с несколькими автомобилями в Подмосковье, сообщила журналистам начальник управления информации и общественных связей ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, в пятницу около 11.55 на Зенинском шоссе в городском округе Люберцы сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль каршеринга, на котором частично был заклеен госномер. "Водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжил движение в соседний район, пытаясь скрыться", - сказала Петрова. В результате лихач вылетел на "встречку", после чего столкнулся с машиной ДПС и повредил еще несколько автомобилей. Никто не пострадал. Как уточнил РИА Новости информированный источник, преступник влетел в две припаркованные машины. "Водитель, не имеющий права управления транспортным средством, житель города Люберцы 2004 года рождения, а также два пассажира Haval доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – добавила Петрова.
https://ria.ru/20230904/dtp-1894078319.html
московская область (подмосковье)
люберцы
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происшествия, московская область (подмосковье), люберцы, татьяна петрова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Татьяна Петрова
В Подмосковье водитель каршеринга попал в ДТП, пытаясь уйти от погони

В Люберцах водитель каршеринга столкнулся с машиной, пытаясь уйти от погони

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лихач без прав на каршеринге, пытаясь скрыться от погони, устроил ДТП с несколькими автомобилями в Подмосковье, сообщила журналистам начальник управления информации и общественных связей ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, в пятницу около 11.55 на Зенинском шоссе в городском округе Люберцы сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль каршеринга, на котором частично был заклеен госномер.
"Водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжил движение в соседний район, пытаясь скрыться", - сказала Петрова.
В результате лихач вылетел на "встречку", после чего столкнулся с машиной ДПС и повредил еще несколько автомобилей. Никто не пострадал. Как уточнил РИА Новости информированный источник, преступник влетел в две припаркованные машины.
"Водитель, не имеющий права управления транспортным средством, житель города Люберцы 2004 года рождения, а также два пассажира Haval доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – добавила Петрова.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыТатьяна Петрова
 
 
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