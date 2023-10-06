Рейтинг@Mail.ru
В приморском Артеме устранили аварию, оставившую город без света - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/avariya-1900839688.html
В приморском Артеме устранили аварию, оставившую город без света
В приморском Артеме устранили аварию, оставившую город без света - РИА Новости, 06.10.2023
В приморском Артеме устранили аварию, оставившую город без света
Энергетики устранили аварию на сетях, из-за которой в четверг в Артеме Приморского края свыше 5 тысяч человек остались без света, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T03:00
2023-10-06T03:00
происшествия
приморский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900666686_0:385:1600:1285_1920x0_80_0_0_448f659a0e92a312d5d351d69d99bb21.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Энергетики устранили аварию на сетях, из-за которой в четверг в Артеме Приморского края свыше 5 тысяч человек остались без света, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. В четверг прокуратура сообщала, что авария на линии электропередачи произошла в 17.10 (10.10 мск). Без света остались 34 многоквартирных дома и 352 частных дома. Прокуратура начала проверку. "Ф-23 подстанции "Артёмовская" подключен. Всех запитали", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231005/pozhar-1900832537.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900666686_0:235:1600:1435_1920x0_80_0_0_4002f319227d748dd5d2c9e2fcfab040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, россия
Происшествия, Приморский край, Россия
В приморском Артеме устранили аварию, оставившую город без света

В приморском Артеме устранили аварию, оставившую без света пять тысяч жителей

© Фото : Администрация Артёма/ВКонтактеПриморский город Артем
Приморский город Артем - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Администрация Артёма/ВКонтакте
Приморский город Артем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Энергетики устранили аварию на сетях, из-за которой в четверг в Артеме Приморского края свыше 5 тысяч человек остались без света, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.
В четверг прокуратура сообщала, что авария на линии электропередачи произошла в 17.10 (10.10 мск). Без света остались 34 многоквартирных дома и 352 частных дома. Прокуратура начала проверку.
Сотрудник пожарной охраны МЧС - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
В Пензе два дома сгорели в условиях плотной застройки
Вчера, 23:59
"Ф-23 подстанции "Артёмовская" подключен. Всех запитали", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияПриморский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала