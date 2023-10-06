https://ria.ru/20231006/avariya-1900839688.html
В приморском Артеме устранили аварию, оставившую город без света
В приморском Артеме устранили аварию, оставившую город без света - РИА Новости, 06.10.2023
В приморском Артеме устранили аварию, оставившую город без света
Энергетики устранили аварию на сетях, из-за которой в четверг в Артеме Приморского края свыше 5 тысяч человек остались без света, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T03:00
2023-10-06T03:00
2023-10-06T03:00
происшествия
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Энергетики устранили аварию на сетях, из-за которой в четверг в Артеме Приморского края свыше 5 тысяч человек остались без света, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. В четверг прокуратура сообщала, что авария на линии электропередачи произошла в 17.10 (10.10 мск). Без света остались 34 многоквартирных дома и 352 частных дома. Прокуратура начала проверку. "Ф-23 подстанции "Артёмовская" подключен. Всех запитали", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, приморский край, россия
Происшествия, Приморский край, Россия
В приморском Артеме устранили аварию, оставившую город без света
В приморском Артеме устранили аварию, оставившую без света пять тысяч жителей
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Энергетики устранили аварию на сетях, из-за которой в четверг в Артеме Приморского края свыше 5 тысяч человек остались без света, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.
В четверг прокуратура сообщала, что авария на линии электропередачи произошла в 17.10 (10.10 мск). Без света остались 34 многоквартирных дома и 352 частных дома. Прокуратура начала проверку.
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"Ф-23 подстанции "Артёмовская" подключен. Всех запитали", - сказал собеседник агентства.