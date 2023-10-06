https://ria.ru/20231006/avariya-1900839688.html

В приморском Артеме устранили аварию, оставившую город без света

В приморском Артеме устранили аварию, оставившую город без света - РИА Новости, 06.10.2023

В приморском Артеме устранили аварию, оставившую город без света

Энергетики устранили аварию на сетях, из-за которой в четверг в Артеме Приморского края свыше 5 тысяч человек остались без света, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T03:00

2023-10-06T03:00

2023-10-06T03:00

происшествия

приморский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900666686_0:385:1600:1285_1920x0_80_0_0_448f659a0e92a312d5d351d69d99bb21.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Энергетики устранили аварию на сетях, из-за которой в четверг в Артеме Приморского края свыше 5 тысяч человек остались без света, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. В четверг прокуратура сообщала, что авария на линии электропередачи произошла в 17.10 (10.10 мск). Без света остались 34 многоквартирных дома и 352 частных дома. Прокуратура начала проверку. "Ф-23 подстанции "Артёмовская" подключен. Всех запитали", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231005/pozhar-1900832537.html

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, россия