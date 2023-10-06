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ВС России подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 06.10.2023 (обновлено: 16:51 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/artilleristy-1900955003.html
ВС России подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
ВС России подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 06.10.2023
ВС России подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
В Херсоне артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Конвой" с помощью гаубицы Д-20 подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:55
2023-10-06T16:51
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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АЛЕШКИ (Херсонская область), 6 окт — РИА Новости. В Херсоне артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Конвой" с помощью гаубицы Д-20 подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами командования ВСУ, сообщил РИА Новости начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас. На предоставленной агентству видеозаписи визуального контроля видно, как белая Toyota на большой скорости едет по дороге в промзоне Херсона, за ней следует микроавтобус сопровождения. Затем рядом с авто падает артиллерийский снаряд. Из автобуса выбегают военные, вытаскивают из подбитого внедорожника людей в форме и укладывают их на обочине.По словам Бандераса, аэроразведка с помощью БПЛА вела наблюдение за военным объектом. В какой-то момент из здания вышли украинские бойцы, сели в бронированный внедорожник и в составе колонны направились в сторону промзоны."В ходе наблюдения за этой колонной из двух машин мы назначили точку встречи (место, где может быть нанесено огневое поражение противника. — Прим. ред.), и так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела", — рассказал собеседник РИА Новости.Силовые структуры оперативным методом установили, что в возглавлявшем колонну автомобиле находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ, уточнил он.Ранее в пятницу источник агентства сообщил, что соединения группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинскую станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) "Пластун-2000" и нанесли удар по месту размещения ВСУ, ликвидировав 12 солдат.
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html
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херсон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

Российские артиллеристы с одного выстрела подбили авто с офицерами ВСУ в Херсоне

© РИА Новости / Виктор АнтонюкЗалп из 152-миллиметровой гаубицы Д-20
Залп из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Залп из 152-миллиметровой гаубицы Д-20. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛЕШКИ (Херсонская область), 6 окт — РИА Новости. В Херсоне артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Конвой" с помощью гаубицы Д-20 подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами командования ВСУ, сообщил РИА Новости начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.
На предоставленной агентству видеозаписи визуального контроля видно, как белая Toyota на большой скорости едет по дороге в промзоне Херсона, за ней следует микроавтобус сопровождения. Затем рядом с авто падает артиллерийский снаряд. Из автобуса выбегают военные, вытаскивают из подбитого внедорожника людей в форме и укладывают их на обочине.
По словам Бандераса, аэроразведка с помощью БПЛА вела наблюдение за военным объектом. В какой-то момент из здания вышли украинские бойцы, сели в бронированный внедорожник и в составе колонны направились в сторону промзоны.
"В ходе наблюдения за этой колонной из двух машин мы назначили точку встречи (место, где может быть нанесено огневое поражение противника. — Прим. ред.), и так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела", — рассказал собеседник РИА Новости.
Силовые структуры оперативным методом установили, что в возглавлявшем колонну автомобиле находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ, уточнил он.
Ранее в пятницу источник агентства сообщил, что соединения группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинскую станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) "Пластун-2000" и нанесли удар по месту размещения ВСУ, ликвидировав 12 солдат.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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