https://ria.ru/20231006/artilleristy-1900955003.html

ВС России подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

ВС России подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 06.10.2023

ВС России подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

В Херсоне артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Конвой" с помощью гаубицы Д-20 подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:55

2023-10-06T14:55

2023-10-06T16:51

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АЛЕШКИ (Херсонская область), 6 окт — РИА Новости. В Херсоне артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Конвой" с помощью гаубицы Д-20 подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами командования ВСУ, сообщил РИА Новости начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас. На предоставленной агентству видеозаписи визуального контроля видно, как белая Toyota на большой скорости едет по дороге в промзоне Херсона, за ней следует микроавтобус сопровождения. Затем рядом с авто падает артиллерийский снаряд. Из автобуса выбегают военные, вытаскивают из подбитого внедорожника людей в форме и укладывают их на обочине.По словам Бандераса, аэроразведка с помощью БПЛА вела наблюдение за военным объектом. В какой-то момент из здания вышли украинские бойцы, сели в бронированный внедорожник и в составе колонны направились в сторону промзоны."В ходе наблюдения за этой колонной из двух машин мы назначили точку встречи (место, где может быть нанесено огневое поражение противника. — Прим. ред.), и так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела", — рассказал собеседник РИА Новости.Силовые структуры оперативным методом установили, что в возглавлявшем колонну автомобиле находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ, уточнил он.Ранее в пятницу источник агентства сообщил, что соединения группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинскую станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) "Пластун-2000" и нанесли удар по месту размещения ВСУ, ликвидировав 12 солдат.

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html

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херсон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность