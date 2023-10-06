https://ria.ru/20231006/aktivy-1901081021.html

Южная Корея оценит возможность использования российских активов на Украине

Южная Корея оценит возможность использования российских активов на Украине - РИА Новости, 06.10.2023

Южная Корея оценит возможность использования российских активов на Украине

Южная Корея рассматривает возможность использования арестованных Западом российских активов для финансирования проектов собственных компаний по послевоенному... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T22:18

2023-10-06T22:18

2023-10-06T22:18

специальная военная операция на украине

украина

южная корея

россия

сергей тарута

владимир зеленский

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Южная Корея рассматривает возможность использования арестованных Западом российских активов для финансирования проектов собственных компаний по послевоенному восстановлению Украины, следует из сопроводительных материалов южнокорейского министерства промышленности и торговли, с которыми ознакомилось РИА Новости. Накануне в ведомстве прошла встреча по совместной выработке бизнесом и государством мер для увеличения экспорта, в ходе которой было заявлено о планах до конца года направить в Киев очередную делегацию для поддержки участия южнокорейского бизнеса в проектах восстановления Украины. Согласно сопроводительным материалам к встрече, делегацию возгласит сам министр промышленности. Там также указывается, что министерство будет продвигать проекты восстановления в сотрудничестве с третьими странами и "задействовать финансовые средства международных организаций, таких как многосторонние банки развития, ЕС и ООН". При этом в качестве средств для проектов реконструкции помимо частных инвестиций, кредитов международных организаций и международных финансовых институтов и формирования украинского трастового фонда упоминается и "задействование арестованных российских активов". А в качестве партнеров для совместного продвижения указываются Польша, которая "выполняет роль платформы по восстановлению", и Объединенные Арабские Эмираты, которым в сентябре этого года Сеул сделал соответствующее предложение о сотрудничестве. По данным Корейской корпорации содействия торговле и инвестициям (KOTRA), 28-29 ноября в Сеуле в рамках ярмарки проектов многосторонних банков развития, в которой примут участие 25 зарубежных заказчиков и 100 южнокорейских компаний, пройдет презентация проектов восстановления Украины. Отмечается, что украинское направление является одним приоритетных на пространстве СНГ, которое KOTRA относит к "рынку возможностей". В то же время Сеул рассчитывает частично профинансировать проекты своих компаний на Украине за счет доступа к полезным ископаемым страны. Ранее министр земли и транспорта Южной Кореи Вон Хи Рён, возглавлявший южнокорейскую бизнес-делегацию, посетившую Киев 13-14 сентября, заявлял, что Владимир Зеленский пригласил Южную Корею к разработке литиевых месторождений. По его словам, на Украине имеются четыре крупных шахты этого элемента, являющегося ключевым для производства аккумуляторных батарей электромобилей. Две уже разрабатываются США, одна находится в зоне боевых действий недалеко от Донецка, а за последнюю могли бы взяться корейские компании, хотя экономическую целесообразность ее разработки еще только предстоит оценить. При этом министр выразил "личное мнение", что затраты южнокорейского бизнеса по проектам восстановления Украины могли бы быть компенсированы получением 40% доли в месторождении, которое позволило бы Сеулу получать этот критический минерал по фиксированным ценам "в течение 100 лет". В ходе состоявшейся накануне встречи с украинской парламентской делегацией, Вон Хи Рён снова напомнил о предложении Зеленского разрабатывать месторождения лития, в ответ на что депутат Верховной Рады Сергей Тарута сообщил, что "заранее предоставит соответствующую информацию по литию и окажет активную поддержку по проведению консультаций между соответствующими органами". Возглавлявший делегацию депутат Андрей Николаенко также заявил о том, что на Украине есть много проектов, реализация которых может начаться до завершения боевых действий, упомянув, в частности, разработку полезных ископаемых. Министр Вон также сообщил, что участия южнокорейских компаний в восстановлении страны желает не только Украина, но и "Великобритания, Германия и другие западные страны, а также международные организации, такие как Европейский банк реконструкции и развития". Поэтому проекты корейского бизнеса, по его словам, будут активно поддерживаться за счет международной кооперации. 13 сентября Южная Корея и Украина подписали в Киеве межправительственное соглашение о выделении южнокорейским Фондом внешнеэкономического сотрудничества (EDCF) долгосрочного финансирования на 2 миллиарда долларов США под проекты восстановления Украины корейскими компаниями. При этом общая стоимость послевоенного восстановления Украины оценивается Сеулом в 900 млрд долларов. 15 сентября Южная Корея также открыла в Варшаве "Центр сотрудничества по восстановлению Украины", который будет играть роль координирующего центра по поддержке корейских компаний в установлении контактов с правительством и компаниями Украины и Польши, а также многосторонними банками развития. Планы использования арестованных российских активовЛидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается". В мае прошлого года британская газета Guardian сообщала, что украинский депутат и бизнесмен Сергей Тарута помогает консорциуму международных юристов, готовящих коллективный иск против России, а также лиц, поддерживающих спецоперацию на Украине, с целью конфискации российских активов за рубежом, связаться с украинскими чиновниками. После переворота в Киеве и начала конфликта на востоке страны он был назначен на пост председателя Донецкой областной государственной администрации, занимая ее с марта по октябрь 2014 года. Находясь на этой должности он поддерживал создание различных вооруженных формирований, в том числе националистический полк "Азов"*, впоследствии запрещенный в РФ как террористическая организация. Первым заместителем Таруты в это время был Андрей Николаенко, возглавивший затем Государственное агентство по восстановлению Донбасса. В сентябре 2020 г. Сергей Тарута вместе с экс-президентом страны Петром Порошенко и другими украинскими деятелями попали под персональные санкции РФ против Украины. В феврале 2023 года принадлежащий ему Альминский завод строительных материалов в Крыму был национализирован вместе имуществом украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского и других украинских политиков и бизнесменов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html

https://ria.ru/20230914/byudzhet-1896198911.html

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

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украина, южная корея, россия, сергей тарута, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз, оон, мария захарова, в мире