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Российская академия образования

Российская академия образования - РИА Новости, 06.10.2023

Российская академия образования

6 октября 1943 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР был утвержден проект постановления Совнаркома РСФСР об организации Академии педагогических... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T00:40

2023-10-06T00:40

2023-10-06T00:40

российская академия образования

справки

ссср

россия

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6 октября 1943 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР был утвержден проект постановления Совнаркома РСФСР об организации Академии педагогических наук РСФСР (ныне Российская академия образования, РАО) – первого комплексного научно-исследовательского учреждения в области педагогики.В состав академии вошли видные советские ученые и интеллигенция. В их числе были Николай Чехов – известный деятель дореволюционного общественно-педагогического движения и писатель Алексей Толстой. Их избрание должно было продемонстрировать широкий междисциплинарный характер Академии.Первым президентом учреждения (1943-1946) стал народный комиссар просвещения РСФСР Владимир Потемкин.В обязанности академии входили: содействие развитию народного образования в стране и распространению педагогических знаний; повышение теоретического уровня учительства и всех работников народного образования; разработка вопросов общей и специальной педагогики, истории педагогики, школьной гигиены, психологии, методик преподавания основных дисциплин в общеобразовательной школе и педагогических учебных заведениях; научно-исследовательская работа в области педагогических наук и др.Правительство установило срок открытия академии – 15 декабря 1943 года.Совет Народных Комиссаров РСФСР утвердил устав Академии и определил состав ее учреждений. В нее вошли научно-исследовательский институт теории и истории педагогики; научно-исследовательский институт методов обучения; научно-исследовательский институт психологии; научно-исследовательский институт дефектологии; музей по народному образованию; государственная библиотека по народному образованию.Академия начала свою работу в составе четырех научно-исследовательских институтов – теории и истории педагогики, методов обучения, психологии, дефектологии, а также музея по народному образованию и государственной библиотеки по народному образованию (основана в 1925 году).Так как Академия была создана в дни Великой Отечественной войны (1941-1945), то в планах ее научно-исследовательской работы входила как мирная, так и военная тематика.В 1945 году были организованы издательство и типография Академии, что стало важным шагом для дальнейшего развития ее научной деятельности. Здесь были подготовлены собрания сочинений Константина Ушинского, Надежды Крупской, Антона Макаренко, избранные труды известных педагогов, публицистов и писателей Виссариона Белинского, Льва Толстого, Николая Пирогова, Иоганна Песталоцци, педагогическая и детская энциклопедии.В 1946 году постановлением СНК РСФСР был образован филиал Академии педагогических наук РСФСР в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в составе отделений педагогики, психологии и методик преподавания основных дисциплин в начальной школе. При президиуме АПН РСФСР в том же году были организованы бюро по изучению иностранного опыта и отдел филиалов и кафедр, которому поручалась координация научных исследований в области педагогики. Таким образом, уже через три года после основания Академия превратилась в многоотраслевое научное учреждение.С первых шагов своей деятельности академия стремилась соединить научную работу и педагогическую практику. К 1966 году на бюджете академии находились 10 экспериментальных школ и две школы-лаборатории. Свыше 120 школ в различных областях РСФСР стали опорными точками для постановки педагогических экспериментов, распространения и внедрения достижений науки в практику.Академия педагогических наук РСФСР вела большую работу по подготовке научно-педагогических кадров. Если в 1946 году среди сотрудников академии было 158 кандидатов наук, а доктора насчитывались единицами, то в 1957 году здесь трудилось уже 375 кандидатов наук и 85 докторов. В 1945 году в аспирантуре академии обучалось 44 человека, в 1966 году – 242.1 августа 1966 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление "О преобразовании Академии педагогических наук РСФСР в Академию педагогических наук СССР" в целях повышения роли педагогической науки в разработке проблем коммунистического воспитания и образования молодого поколения и координации педагогических исследований в стране.29 августа 1967 года на общем собрании Академии был избран президиум и утвержден устав АПН СССР. Первым президентом Академии (1967-1971) стал Владимир Хвостов. Основой АПН СССР стали учреждения АПН РСФСР (11 научно-исследовательских институтов, девять экспериментальных школ, государственная библиотека по народному образованию им. К.Д. Ушинского, научно-педагогический архив).В январе 1969 году в составе академии был создан Институт повышения квалификации преподавателей педагогических дисциплин университетов и педвузов, в августе 1969 года издательство "Педагогика" Академии педагогических наук СССР и Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.В 1976 году в составе академии был создан Научно-исследовательский институт профессионально-технической педагогики (Казань).В начале 1970-х годов академия перешла от "пассивной" координации, когда главной задачей был учет исследовательской работы научно-исследовательских организаций, к координации активной работы в области педагогических наук в научно-исследовательских и учебных учреждениях страны.Академия активно участвовала в планировании научно-исследовательской работы в области педагогических наук; оказывала помощь НИИ педагогики (школ) союзных республик и кафедрам педагогики и психологии в организации исследований, а также во внедрении их результатов в практику учебно-воспитательной работы учреждений народного образования; привлекала к педагогическим исследованиям практических работников школ, вузов и других учебно-воспитательных учреждений; согласовывала тематику диссертаций на соискание ученой степени доктора педагогических (психологических) наук и т.д.Академия регулярно организовывала Всесоюзные педагогические чтения и конкурсы учительских докладов.Поддерживала активные связи с зарубежными научно-педагогическими учреждениями (в 1990 году – из 96 государств мира). Ученые академии участвовали в деятельности международных организаций: ЮНЕСКО, Международного бюро просвещения, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы и др.К 1990 году в системе Академии было занято свыше 4,3 тысячи человек, в том числе в научно-исследовательском институте – 2518 человек (1,6 тысяч научных сотрудников, 19 действительных членов Академии педагогических наук СССР, 17 членов-корреспондентов, 165 докторов наук, 916 кандидатов наук).В 1992 году на базе АПН СССР была создана Российская академия образования.В настоящее время РАО – одна из четырех государственных академий наук России.РАО – ключевой профильный экспертный, научно-методический и прогностический центр в области наук об образовании.Миссия РАО – содействовать развитию наук об образовании в России, объединять интересы, знания и опыт представителей научно-педагогического сообщества, способствовать обучению и воспитанию детей и молодежи. Академия ведет исследования и разработку научных основ образования в РФ. Координирует апробацию образовательных технологий, средств и форм организации обучения и воспитания, а также исследования в интересах повышения педагогической культуры российского общества. Академия оказывает научно-методическую помощь учебным заведениям и органам управления образованием. Особое направление – обобщение и распространение исторического и современного опыта развития образования и педагогической теории.В структуру РАО входят шесть отделений, 12 центров, учебный центр, а также Информационный центр "Библиотека имени К.Д. Ушинского".Региональные научные центры РАО созданы в восьми федеральных округах страны.В систему РАО были включены институты: теории образования и педагогики; психологический; развития личности; возрастной физиологии; коррекционной педагогики; управления образованием; общего среднего образования; среднего специального образования; профессионально-технического образования; образования взрослых; образования Сибири, Дальнего Востока и Севера; педагогических инноваций.Академия педагогических наук присуждала премии академии, в том числе им. Н.К. Крупской (с 1969 года) и им. К.Д. Ушинского (с 1946 года).В 2023 году ученые РАО профессор Вадим Гриншкун и профессор Сергей Григорьев стали лауреатами премии правительства РФ в области образования. С 2017 года присуждается почетное звание "Профессор РАО".Президент РАО – доктор исторических наук, профессор Ольга Васильева. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российская академия образования, справки, ссср, россия