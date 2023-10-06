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Россия и Узбекистан уделят внимание достижению мира в Афганистане - РИА Новости, 06.10.2023
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18:34 06.10.2023 (обновлено: 19:08 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/afganistan-1901035161.html
Россия и Узбекистан уделят внимание достижению мира в Афганистане
Россия и Узбекистан уделят внимание достижению мира в Афганистане - РИА Новости, 06.10.2023
Россия и Узбекистан уделят внимание достижению мира в Афганистане
РФ и Узбекистан будут уделять приоритетное внимание достижению мира и стабильности в Афганистане, соответствующие заявления опубликованы на сайте Кремля. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:34
2023-10-06T19:08
узбекистан
афганистан
россия
владимир путин
в мире
оон
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. РФ и Узбекистан будут уделять приоритетное внимание достижению мира и стабильности в Афганистане, соответствующие заявления опубликованы на сайте Кремля."Приоритетное внимание будет уделяться достижению мира и стабильности в Афганистане, что в полной мере отвечает интересам безопасности и развития Центральной Азии и соседних регионов. Основную координирующую роль в международном сотрудничестве с Афганистаном, в том числе по вопросам восстановления экономики этого государства, улучшения благосостояния его населения, должна играть ООН", - говорится в заявлении.
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узбекистан, афганистан, россия, владимир путин, в мире, оон
Узбекистан, Афганистан, Россия, Владимир Путин, В мире, ООН
Россия и Узбекистан уделят внимание достижению мира в Афганистане

Россия и Узбекистан договорились уделять внимание достижению мира в Афганистане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Москве
Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. РФ и Узбекистан будут уделять приоритетное внимание достижению мира и стабильности в Афганистане, соответствующие заявления опубликованы на сайте Кремля.
"Приоритетное внимание будет уделяться достижению мира и стабильности в Афганистане, что в полной мере отвечает интересам безопасности и развития Центральной Азии и соседних регионов. Основную координирующую роль в международном сотрудничестве с Афганистаном, в том числе по вопросам восстановления экономики этого государства, улучшения благосостояния его населения, должна играть ООН", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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УзбекистанАфганистанРоссияВладимир ПутинВ миреООН
 
 
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