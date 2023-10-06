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Россия и Узбекистан уделят внимание достижению мира в Афганистане
Россия и Узбекистан уделят внимание достижению мира в Афганистане - РИА Новости, 06.10.2023
Россия и Узбекистан уделят внимание достижению мира в Афганистане
РФ и Узбекистан будут уделять приоритетное внимание достижению мира и стабильности в Афганистане, соответствующие заявления опубликованы на сайте Кремля. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:34
2023-10-06T18:34
2023-10-06T19:08
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. РФ и Узбекистан будут уделять приоритетное внимание достижению мира и стабильности в Афганистане, соответствующие заявления опубликованы на сайте Кремля."Приоритетное внимание будет уделяться достижению мира и стабильности в Афганистане, что в полной мере отвечает интересам безопасности и развития Центральной Азии и соседних регионов. Основную координирующую роль в международном сотрудничестве с Афганистаном, в том числе по вопросам восстановления экономики этого государства, улучшения благосостояния его населения, должна играть ООН", - говорится в заявлении.
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Узбекистан, Афганистан, Россия, Владимир Путин, В мире, ООН
Россия и Узбекистан уделят внимание достижению мира в Афганистане
Россия и Узбекистан договорились уделять внимание достижению мира в Афганистане