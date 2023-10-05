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Более 2 миллионов человек оформили компенсацию платы за ЖКУ в Подмосковье
Более 2 миллионов человек оформили компенсацию платы за ЖКУ в Подмосковье - РИА Новости, 05.10.2023
Более 2 миллионов человек оформили компенсацию платы за ЖКУ в Подмосковье
Ежемесячную компенсацию платы за ЖКУ оформили более 2 миллионов жителей Московской области. Об этом заявила глава минсоцразвития региона Людмила Болатаева,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:45
2023-10-05T17:45
2023-10-05T17:45
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ежемесячную компенсацию платы за ЖКУ оформили более 2 миллионов жителей Московской области. Об этом заявила глава минсоцразвития региона Людмила Болатаева, сообщил телеканал "360".По ее словам, такая мера поддержки доступна 20 категориям льготников. Ею уже пользуются 800 тысяч ветеранов труда и более 300 тысяч многодетных семей. Компенсировать плату вправе те льготные категории граждан, которые зарегистрированы в регионе.Отмечается, что размер компенсации варьируется от 30 до 100% в зависимости от статуса льготника, оформить ее можно через портал госуслуг.
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