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Более 2 миллионов человек оформили компенсацию платы за ЖКУ в Подмосковье

Более 2 миллионов человек оформили компенсацию платы за ЖКУ в Подмосковье - РИА Новости, 05.10.2023

Более 2 миллионов человек оформили компенсацию платы за ЖКУ в Подмосковье

Ежемесячную компенсацию платы за ЖКУ оформили более 2 миллионов жителей Московской области. Об этом заявила глава минсоцразвития региона Людмила Болатаева,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:45

2023-10-05T17:45

2023-10-05T17:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ежемесячную компенсацию платы за ЖКУ оформили более 2 миллионов жителей Московской области. Об этом заявила глава минсоцразвития региона Людмила Болатаева, сообщил телеканал "360".По ее словам, такая мера поддержки доступна 20 категориям льготников. Ею уже пользуются 800 тысяч ветеранов труда и более 300 тысяч многодетных семей. Компенсировать плату вправе те льготные категории граждан, которые зарегистрированы в регионе.Отмечается, что размер компенсации варьируется от 30 до 100% в зависимости от статуса льготника, оформить ее можно через портал госуслуг.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)