https://ria.ru/20231005/zhenschiny-1900609078.html

Женщины в зоне СВО выполняют задачи не хуже мужчин, заявил Шойгу

Женщины в зоне СВО выполняют задачи не хуже мужчин, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.10.2023

Женщины в зоне СВО выполняют задачи не хуже мужчин, заявил Шойгу

Множество женщин идут добровольцами в зону специальной военной операции медиками и выполняют задачи не хуже мужчин, сообщили министр обороны РФ генерал армии... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:39

2023-10-05T10:39

2023-10-05T12:03

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Множество женщин идут добровольцами в зону специальной военной операции медиками и выполняют задачи не хуже мужчин, сообщили министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в штабе объединенной группировки войск. "Отдельно хотел бы сказать про добровольцев-женщин, - девушек, можно сказать. Я сегодня встретил их там, на полигоне, одновременно готовятся. Они уже сами прошли подготовку, имеют боевой опыт. Это врачи, медицинские работники. Девчонки из разных мест: из Тулы, из Ялты, Краснодара и Сибири, отовсюду. И они, конечно, вызывают удивление тем, что задают мне вопрос: "Что-то мы долго здесь находимся. Нас пора бы уже отправлять туда", - рассказал министр. Он добавил, что спросил у тех, кто занимается подготовкой на этих полигонах, почему они не отправляют. "А не отправляют потому, что они уже учат тех, кто должен идти. И тех, кто не имеет опыта оказания первой медицинской помощи в ранениях и самопомощи. И я откровенно скажу, для меня была большая неожиданность, что у нас большое количество женщин идут добровольцами и выполняют задачи не хуже мужчин", - отметил министр.

https://ria.ru/20231005/mo-1900588404.html

россия

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россия, сергей шойгу, безопасность