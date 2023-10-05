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Женщины в зоне СВО выполняют задачи не хуже мужчин, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:39 05.10.2023 (обновлено: 12:03 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/zhenschiny-1900609078.html
Женщины в зоне СВО выполняют задачи не хуже мужчин, заявил Шойгу
Женщины в зоне СВО выполняют задачи не хуже мужчин, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.10.2023
Женщины в зоне СВО выполняют задачи не хуже мужчин, заявил Шойгу
Множество женщин идут добровольцами в зону специальной военной операции медиками и выполняют задачи не хуже мужчин, сообщили министр обороны РФ генерал армии... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:39
2023-10-05T12:03
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Множество женщин идут добровольцами в зону специальной военной операции медиками и выполняют задачи не хуже мужчин, сообщили министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в штабе объединенной группировки войск. "Отдельно хотел бы сказать про добровольцев-женщин, - девушек, можно сказать. Я сегодня встретил их там, на полигоне, одновременно готовятся. Они уже сами прошли подготовку, имеют боевой опыт. Это врачи, медицинские работники. Девчонки из разных мест: из Тулы, из Ялты, Краснодара и Сибири, отовсюду. И они, конечно, вызывают удивление тем, что задают мне вопрос: "Что-то мы долго здесь находимся. Нас пора бы уже отправлять туда", - рассказал министр. Он добавил, что спросил у тех, кто занимается подготовкой на этих полигонах, почему они не отправляют. "А не отправляют потому, что они уже учат тех, кто должен идти. И тех, кто не имеет опыта оказания первой медицинской помощи в ранениях и самопомощи. И я откровенно скажу, для меня была большая неожиданность, что у нас большое количество женщин идут добровольцами и выполняют задачи не хуже мужчин", - отметил министр.
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россия, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Женщины в зоне СВО выполняют задачи не хуже мужчин, заявил Шойгу

Шойгу: множество женщин в зоне СВО выполняют задачи не хуже мужчин

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки организации боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки организации боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки организации боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Множество женщин идут добровольцами в зону специальной военной операции медиками и выполняют задачи не хуже мужчин, сообщили министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в штабе объединенной группировки войск.
«
"Отдельно хотел бы сказать про добровольцев-женщин, - девушек, можно сказать. Я сегодня встретил их там, на полигоне, одновременно готовятся. Они уже сами прошли подготовку, имеют боевой опыт. Это врачи, медицинские работники. Девчонки из разных мест: из Тулы, из Ялты, Краснодара и Сибири, отовсюду. И они, конечно, вызывают удивление тем, что задают мне вопрос: "Что-то мы долго здесь находимся. Нас пора бы уже отправлять туда", - рассказал министр.
Он добавил, что спросил у тех, кто занимается подготовкой на этих полигонах, почему они не отправляют.
«
"А не отправляют потому, что они уже учат тех, кто должен идти. И тех, кто не имеет опыта оказания первой медицинской помощи в ранениях и самопомощи. И я откровенно скажу, для меня была большая неожиданность, что у нас большое количество женщин идут добровольцами и выполняют задачи не хуже мужчин", - отметил министр.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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Вчера, 08:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуБезопасность
 
 
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