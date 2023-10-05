https://ria.ru/20231005/zapad-1900744709.html

Путин предложил странам Запада "протереть глаза"

Путин предложил странам Запада "протереть глаза" - РИА Новости, 05.10.2023

Путин предложил странам Запада "протереть глаза"

Эпоха колониального владычества давно закончилась, западным странам надо "протереть глаза", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:07

2023-10-05T17:07

2023-10-05T17:24

в мире

владимир путин

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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Эпоха колониального владычества давно закончилась, западным странам надо "протереть глаза", заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ предложил странам Запада "избавиться от спеси"."Пора все-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества. Хочется так и сказать: протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернётся", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин