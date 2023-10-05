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Путин предложил странам Запада "протереть глаза" - РИА Новости, 05.10.2023
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17:07 05.10.2023 (обновлено: 17:24 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/zapad-1900744709.html
Путин предложил странам Запада "протереть глаза"
Путин предложил странам Запада "протереть глаза" - РИА Новости, 05.10.2023
Путин предложил странам Запада "протереть глаза"
Эпоха колониального владычества давно закончилась, западным странам надо "протереть глаза", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:07
2023-10-05T17:24
в мире
владимир путин
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Эпоха колониального владычества давно закончилась, западным странам надо "протереть глаза", заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ предложил странам Запада "избавиться от спеси"."Пора все-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества. Хочется так и сказать: протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернётся", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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60
в мире, владимир путин
В мире, Владимир Путин
Путин предложил странам Запада "протереть глаза"

Путин: Западу надо протереть глаза и избавиться от мышления эпохи колониализма

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Эпоха колониального владычества давно закончилась, западным странам надо "протереть глаза", заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ предложил странам Запада "избавиться от спеси".
«
"Пора все-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества. Хочется так и сказать: протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернётся", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
 
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